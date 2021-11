Minedu descarta anular prueba de nombramiento tras irregularidades

Tras las denuncias de filtración de la prueba de nombramiento docente y pese a que los gremios exigen que esta sea anulada para que vuelva a aplicarse, el Ministerio de Educación ha descartado esta medida. “Por esos hechos focalizados, no hemos considerado, hasta ahora, anular la prueba”, señaló de forma oficial a La República.

No obstante, precisó que una eventual cancelación o reprogramación sería posible solo en las zonas involucradas si existen evidencias “irrefutables” de irregularidades en el proceso aplicado a más de 250.000 docentes el último sábado. “Si las investigaciones de la Fiscalía determinan que hubo filtración y que desde el día anterior circulaba la prueba, sería un hecho contundente y tendría que anularse, pero no en todo el país. Lo que se muestra ahora no es una prueba plena”, anota.

El día de la aplicación de la prueba, a través de redes sociales circularon fotos y PDF con preguntas de comprensión lectora y razonamiento matemático, lo cual según el Sutep y el portal Epicentro TV, llegó a maestros de regiones como Apurímac, Puno y Lima. Este diario también comprobó que el contenido de los documentos coincide con los evaluados en sedes de la capital.

Para el Minedu, en el 99.6% de los 700 locales de evaluación de todo el país, incluida Lima, no se han reportado denuncias. Han identificado casos, con la intervención del Ministerio Público, solo en dos locales de Tarapoto y uno en Andahuaylas.

Agrega que han iniciado una acción de control para determinar responsabilidades administrativas y penales e interpondrán una denuncia ante la Fiscalía. Subraya, además, el convenio firmado el 28 de mayo con el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). Se deslinda de una responsabilidad compartida. “En el Minedu es imposible que se haya filtrado. Son 25 trabajadores, dos responsables, que elaboran las preguntas y no tienen acceso total. Estas entran a una base de datos y entregan un USB al INEI y a la imprenta. El Minedu no consolida los cuadernillos de la prueba”, apunta.

Al respecto, el exministro de Educación Ricardo Cuenca señala que es necesario investigar tanto al Minedu como al INEI. Precisa que, según lo que él conoce, el ministerio sí tiene listas las pruebas: elabora las matrices, los ítems y las diagrama. “Hay que identificar qué parte de la cadena ha sido vulnerada”.

Sin embargo, no está de acuerdo con una eventual anulación. “Pedir que se vuelva a tomar es desconocer el proceso: tarda meses”. En ese sentido, plantea que la evaluación siga y que, tras la investigación de la Fiscalía o auditorías muestrales, se busque una alternativa solo para las plazas involucradas.

Por su parte, el exdirector de desarrollo docente del Minedu Jorge Arrunátegui, con quien arrancó la implementación de las pruebas en el marco de la Reforma Magisterial, dijo que hay protocolos estrictos en todo el ciclo del diseño, producción, despliegue, aplicación y deshecho de los exámenes. " Decir que siempre hubo filtraciones es falso e insulta a cientos de miles de maestros. El INEI solo es operador logístico, el responsable político es el ministro, quien debe rendir cuentas. La Fiscalía debe iniciar investigaciones para determinar cualquier irregularidad”.

No evalúa renuncia

La exigencia de gremios como el Sutep para la renuncia del ministro de Educación, Carlos Gallardo, por estas irregularidades ha sido considerada por el sector como un “pedido absolutamente político”, el cual no es el más adecuado. Por su parte, la Comisión de Educación del Congreso lo ha citado a él y al jefe del INEI, Dante Carhuavilca, para que brinden explicaciones este viernes 19. ❖

Claves

Costos. Las pruebas de nombramiento y ascenso significan un desembolso de 84 millones de soles.

Silencio. INEI sigue sin responder en este caso.

Primera vez. Según Cuenca, desde el 2014 no se han dado casos comprobados de filtración.