Lambayeque: fiscal superior ordena investigar a regidora por presunto abuso de autoridad

La Fiscalía Superior Penal Transitoria de Apelaciones de Lambayeque ordenó a la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de José Leonardo Ortiz que inicie investigación preliminar contra la regidora de la Municipalidad Distrital de José Leonardo Ortiz, María Olga Cabrera Díaz, por el presunto delito de abuso de autoridad.

Denuncia

Mediante la resolución n.° 1, el fiscal superior Víctor Meléndez Arrascue revocó la disposición n.° 4 emitida por el referido despacho fiscal de José Leonardo Ortiz, en la cual se dispuso no iniciar investigación preparatoria contra la concejal.

Los hechos denunciados por el ciudadano Ronal Gonzales Urbina señalan que el 27 de julio de 2019 la regidora María Cabrera Díaz ingresó a las instalaciones del camal municipal de José Leonardo Ortiz, a fin de ordenar el sacrificio de 43 cabezas de ganado porcino.

El denunciante precisó que la concejal realizó el sacrificio del ganado sin la autorización del administrador del camal Milder Paredes Vargas, y vulnerando el informe n.° 049-2019 que estipulaba la no realización de ninguna actividad en el camal.

En la denuncia también se puso en conocimiento que el administrador de camal municipal indicó, a través del informe n.° 051-2019, al gerente municipal que María Cabrera Díaz ingresó de manera intempestiva al recinto para realizar el sacrificio de su ganado. Presuntamente, de acuerdo a la denuncia, la concejal amenazó al administrador con comunicar los hechos al alcalde Wilder Guevara Díaz.

De igual forma, se hace énfasis en el informe n.° 01-2019 donde el recaudador César Montalvo Chafloque mencionó que la regidora Cabrera Díaz no efectuó el pago de derecho por el uso del camal municipal.

En diálogo con La República, la regidora María Cabrera Díaz rechazó los cargos imputados y sostuvo que denuncia obedece a “intereses políticos”. Aseguró que la investigación de los hechos serán favorables a su persona.

“No he cometido ninguna irregularidad. Tengo documentos que aseguran que sí hice el pago por el uso del camal y que no he actuado de manera intempestiva”, aclaró la autoridad local.