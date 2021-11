Clases presenciales 2022: ¿cómo será el retorno a las universidades después de dos años?

Durante el confinamiento del 2020, la deserción en universidades incrementó al 18,3%. Este año, la cifra se redujo a 11,5%, según Minedu. Ahora, con cerca del 60% de la población objetivo (mayores de 12 años) completamente vacunada, el Perú se alista para que retornen las clases semipresenciales en universidades en 2022.

A inicios de noviembre, la Sunedu estableció una serie de normativas para la semipresencialidad. En la Resolución de Consejo Directivo N° 121-2021-SUNEDU/CD, se precisó que las universidades y escuelas de posgrado que retornen a clases no tendrán la necesidad de pasar por un procedimiento de modificación de su licencia institucional.

En esa línea, detalla que los centros de educación superior tendrán más facilidades para el regreso de sus alumnos a las aulas de manera semipresencial. Así también, en el comunicado de Sunedu, se informó que la autorización estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2022.

“A partir del 1 de enero de 2023, todas las universidades que ofrezcan el servicio de programas en modalidad semipresencial o a distancia deberán presentar una solicitud de modificación de licencia institucional a Sunedu”, se lee en el comunicado.

¿Las universidades ya empezaron clases semipresenciales?

Hernando Cevallos, ministro de Salud, informó que las universidades son autónomas para decidir si regresan a clases. Sin embargo, esto se debe dar según los lineamientos del Minsa y el Ministerio de Educación (Minedu).

“Se ha planteado que este reinicio de la actividad académica sea paulatino y se adapte a las condiciones de cada universidad para cumplir con el protocolo”, sostuvo Cevallos a la prensa tras una reunión con el titular del Minedu, Carlos Gallardo, y Jeri Ramón, rectora de la UNMSM.

¿Cuándo será el reinicio a clases en universidades?

Jeri Ramón, rectora de San Marcos, anunció que las clases semipresenciales iniciarían en diciembre del 2021; sin embargo, a la fecha, no se ha comunicado nada sobre esta situación. Asimismo, indicó que se dará prioridad a las carreras que usen laboratorios y necesiten clases prácticas; no obstante, precisó que las facultades de ciencias médicas y biológicas ya estarían yendo a clases desde el mes de abril.

Con respecto a las universidades particulares, un grupo de estas casas de estudios manifestó que iniciarán el proceso en marzo de 2022. Así, por medio de un comunicado, la Pontificia Universidad Católica del Perú precisó que no retornarán a un 100%.

Por su parte, la Universidad Cayetano Heredia y la Universidad Privada de Ciencias Aplicadas (UPC) afirmaron que cuentan con una comisión para el retorno a la presenciales; así también recalcaron que la modalidad debe ser híbrida, dado que algunos cursos deberán permanecer en la virtualidad.

¿Qué requisitos se requerirán para el retorno a la presencialidad?

Tener en cuenta el distanciamiento social.

Vacunación con ambas dosis por parte de la comunidad en general.

Uso de la doble mascarilla.

Lavado de manos y desinfección con alcohol.

¿Qué otros protocolos se necesitan?

En diálogo con La República, la infectóloga Pierina Vilcapoma reiteró que es necesario exigir el carné de vacunación para el regreso a clases semipresenciales. Además, enfatizó que aquellos que no cuenten con sus vacunas continuarán en la virtualidad.

“Lo que recomendaría es que las personas no vacunadas no retornen a clases presenciales, no solo van a convivir en la universidad, también en el transporte público , pueden contagiar. Ya hay países que confinan a los no vacunados”, expresó.

De otro lado, sostuvo que las aulas deben estar ventiladas con aire natural y subrayó que esta medida es más importante que el tamaño de los salones.

“Debe tenerse aulas ventiladas, eso es lo más importante, incluso más importante que el tamaño de las aulas. Deberían de tener ventanas amplias. Más servicios higiénicos y el uso de la doble mascarilla para alumnos y los docentes”, agregó.

Del mismo modo, Carlos Medina, infectólogo de la Universidad Cayetano Heredia, detalló que los no vacunados no deben retornar a las aulas: “ Tus derechos terminan donde comienzan los derechos de otros , cuando uno no se vacuna es una gente que puede contagiar”.

Medina pidió evaluar la estructura de las universidades, a fin de que las medidas sean adecuadas. Lo principal, agregó, es mantener un aforo moderado y con horarios para reducir los riesgos.

“La realidad a veces hace que no se abstengan el ideal. Puede haber un riesgo de contagios, pero este riesgo no debe superar el beneficio. Para este momento, con emprendimientos abiertos y aforos, es una prioridad retornar a las clases ”, enfatizó.

Además, instó a prohibir eventos deportivos y otras actividades que generen aglomeraciones en las casas de estudios, pues el objetivo es que solo vayan a clases.