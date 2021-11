Consejeros de Arequipa piden más plazo para debatir adenda 13 de Majes II

Arequipa. La concesionaria Cobra otorgó un nuevo plazo para suspender el contrato para la ejecución de Majes Siguas II . El 8 de diciembre es la fecha límite. El flamante gerente de la Autoridad Autónoma de Majes (Autodema), Arturo Arroyo, informó ello a los consejeros regionales con quienes mantuvo una reunión la anterior semana. Les anunció que se programarán las primeras mesas de trabajo para socializar la adenda 13 que modificará el proyecto agroindustrial y que se someta a debate en el pleno del Consejo Regional.

El cronograma está siendo elaborado por Autodema y se entregaría hoy. Silvio Arias, consejero regional, indicó que les adelantaron que participaría la sociedad civil, sindicatos y acudirían técnicos de ProInversión y del Ministerio de Economía y Finanzas. Su colega José Luis Hancco, cuestionó y calificó de un apuro la realización de las mesas de trabajo en las actuales circunstancias. “Están tomando la misma ruta que los anteriores funcionarios. La empresa indica que hasta el 8 (diciembre) debemos aprobar, pero en principio es el gobernador quien debe coordinar. Ellos (la empresa) no puede imponer una fecha”, reclamó.

Para Hancco se busca acorralarlos cuando no están las condiciones para ponerlo a debate. Por ejemplo no están presentes todos los integrantes debido a la investigación “Los hijos del Cóndor”. Explicó que en el caso de una suspensión o vacancia para que se convoquen a los accesitarios podrían tardar un mes sin contar con los procedimientos dentro del Consejo. “ Nosotros vamos a poner otro cronograma, porque no es lo que ellos quieran para precipitar la fecha de reuniones ”.

Para Arias también es una preocupación el plazo. Pidió una ampliación debido a que aún no se resuelve la situación legal de 4 consejeros, dos con pedido de prisión preventiva y dos en la clandestinidad. “No estamos completos y eso ameritaría más tiempo”, sostuvo.

Mientras que Harberth Zúñiga resaltó que se deben generar las condiciones para debatir el cambio tecnológico. En cambio Elmer Pinto solicita la resolución del contrato y adelantó que votará en contra del incremento presupuestal de US$ 140 millones de la mega obra. “Apuesto por módulos de 50 hectáreas que han dado sus frutos en Majes I y no por las 200 hectáreas que condena a los trabajadores a tener sueldos míseros”, señaló.

Dudas sobre adenda 13

Silvio Arias, indicó que hay las dudas de qué pasaría si no aprueban la adenda 13, además de si se anularon los riesgos detectados por Contraloría. Preliminarmente se les contestó que la caducidad del contrato podría llevarlos a un arbitraje internacional en el CIADI y que realizar un nueva licitación tardaría años.