Chile reabre su frontera con Perú este 1 de diciembre del 2021

Después de un año y ocho meses, el gobierno de Chile anunció que a partir del 1 de diciembre del 2021 reabrirán sus fronteras tanto áreas como terrestres. Por medio del Plan de Fronteras Protegidas explicaron los requisitos necesarios para ingresar al país.

A inicios de octubre de este año, debido a la disminución de casos COVID-19 y una tasa de positividad que no superaba el 1% a nivel regional, las autoridades sanitarias de Chile permitieron el ingreso vía aérea a los extranjeros vacunados contra la enfermedad. No obstante, les solicitaban un examen PCR negativo de máximo 72 horas antes de embarcar, un seguro médico particular y una certificación de vacunas de su país de origen.

Ahora, con las nuevas medidas, los ciudadanos podrán hacer uso de las fronteras aéreas de Santiago, Iquique, Antofagasta y Punta Arenas; así como las terrestres en Chacalluta, Colchane y Pino Hachado.

Sin embargo, hay que cumplir ciertos criterios. Por ejemplo, los extranjeros no residentes a partir de los 2 años de edad deberán presentar una prueba PCR negativa tomada en su país de origen con 72 horas de anticipación, una declaración jurada, un seguro médico desde 30.000 dólares y validación de sus vacunas aprobadas por el Ministerio de Salud.

Frontera de Chacalluta

En una entrevista a un medio local, el gobernador regional de Arica y Parinacota, Jorge Díaz, elevó su preocupación debido a que el complejo fronterizo de Chacalluta, ubicada en su región y donde se realiza el control de personas que pasan de Perú a Chile, es el más transitado en todo el país .

En ese sentido, pidió a las autoridades aplicar todos los protocolos para prevenir contagios con la COVID-19 y, de esta manera, garantizar la salud de las personas que viven en la región Arica y Paricanota.

Frontera peruana

El Gobierno Regional de Tacna tuvo una reunión el pasado 12 de noviembre con representantes del Ministerio de Salud, Presidencia del Consejo de Ministros, Ministerio de Relaciones Exteriores y el Consejo Nacional de Desarrollo de Fronteras e Integración Fronteriza (Conadif) a fin de detallar acciones e indicadores que utilizan el gobierno y la Dirección Regional de Salud para contener el avance de la enfermedad y el porcentaje de progreso en el proceso de vacunación en la región .

Asimismo, solicitaron a las autoridades nacionales que aprueben el Plan de protocolo definitivo para la reapertura de fronteras, para que con este documento puedan sostener diálogo con los países vecinos de Chile y Bolivia.