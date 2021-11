Piura: 50 estudiantes regresan a clases semipresenciales en colegio Magdalena

Más de 50 estudiantes del colegio Magdalena Seminario de Llirod, de Piura, asistieron la mañana de este lunes 15 de noviembre a las clases semipresenciales. Así lo informó el director regional de Educación, Elvis Bonifaz. Asimismo, mencionó que hubo una respuesta por parte de los docentes, quienes también retornaron a la semipresencialidad.

Estudiantes regresan a sus aulas de manera semipresencial. Foto: difusión

Según dijo el funcionario, solo se convocó a 20 estudiantes para retornar a la semipresencialidad. Sin embargo, 30 educandos asistieron de manera voluntaria. “Después de dos años, los estudiantes se reencontraron con sus compañeros y docentes”, mencionó.

Por otro lado, dijo que el alumnado que no asiste a la semipresencialidad continuarán llevando las clases de manera virtual, ya que cada colegio cuenta con su calendarización y en caso algún alumno no haya cumplido el logro de las competencias serán reformados en los meses de enero y febrero, de lo contrario no serán promovidos al siguiente grado.

Recordamos que el pasado lunes también se iniciaron las clases semipresenciales en el Alto Piura.