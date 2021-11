PeruRail no brinda un buen servicio en Cusco por años

El pésimo servicio que PeruRail presta en la ruta Ollantaytambo – Machupicchu y viceversa, a decir del secretario de la Federación Departamental de Trabajadores del Cusco (FDTC), Germán Santoyo, no es de ahora. Afirma que es un problema que se arrastra desde hace años, afectando a turistas locales y nacionales. Explicó que esta situación no solo se evidencia por la pésima calidad de servicio, sino también en los costos altos que deben pagar los nacionales si no encuentran el tren económico. Incluso refirió que esta situación era peor con las promociones de los colegios. “He visto en carne propia cuando abordé el tren como viajaban los alumnos de promociones, sentados en el piso”, señaló.

La realidad no ha cambiado mucho. De acuerdo a la publicación realizada por este diario el pasado domingo, se evidencia que la población sigue viajando en malas condiciones. Ello es confirmado por Santoyo, quien refiere que pese a los años, no se ha visto mayores cambios en el servicio. Para el dirigente ello es preocupante dado que, a pesar que habría sido compromiso de la empresa desarrollar, por ejemplo, embarques para las personas con discapacidad, entre otro, no se hizo.

Por su parte el presidente del Frente de Defensa de Machupicchu, Óscar Valencia, señaló que es contradictorio que PeruRaíl sea constantemente premiado por brindar un buen servicio. Dijo que ello se dará en los trenes turísticos, donde los extranjeros pagan entre 50 a 100 dólares, pero no se da en los trenes económicos.

Finalmente, Valencia reconoció que la empresa ha mejorado el servicio para los residentes de Machupicchu, para quienes no les falta asientos. Ello no ocurre con los turistas nacionales, quienes para viajar cómodos deben pagar entre 50 a 100 dólares.v