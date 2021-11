Madre de menor atacada con ladrillo luego de que le dieran de alta: “Estoy feliz”

Yiovana Ocsa Hancco (24) finalmente puede abrazar a su menor hija, quien fue golpeada en la cabeza con un ladrillo por una persona sin hogar. La agresión ocurrió a pocos pasos del puesto de venta de jugos que tiene la madre, en la avenida Aviación, en el distrito de La Victoria.

La pequeña ingresó convulsionando al hospital y fue sometida a una delicada cirugía en el cráneo. Tras permanecer sedada en UCI del Hospital de Emergencias Pediátricas, despertó y finalmente fue dada de alta. Hoy se encuentra con su madre, quien habló con La República sobre el reencuentro.

“Mi hijita ya salió del hospital sana y salva. Los doctores me dijeron que tenga mucho cuidado, que no salga al sol; eso voy a cumplir”, dijo la joven madre, quien envió un mensaje de agradecimiento a aquellos que le ofrecieron un apoyo desde el momento del ataque.

”Quiero agradecer a todas las personas que me han ayudado. Muchas gracias. Mi hijita está, gracias a sus oraciones, a salvo. Está comiendo, está descansando”, dijo.

Yiovana aseguró que la pequeña está ingiriendo alimentos y seguirá estrictamente las indicaciones del médico para que tenga una satisfactoria recuperación. ”Estoy muy feliz al lado de mi hijita. Puedo abrazarla. Yo misma le puedo dar de comer. Muchas gracias”, expresó.

Por otro lado, señaló que no dejará que el agresor de su hija salga a las calles a atentar contra otro menor. “No voy a dejar que salga para que no esté agrediendo a los niños en la calle, porque no es mi hijita la única que corre riesgo de estos señores que están mal de la cabeza o que están fumando”, manifestó.

”Tengo entendido que la ministra (de la Mujer) llegó al hospital, pero yo fui a poner denuncia y no la pude encontrar. Solamente pediría que me den un puesto de trabajo para poder trabajar. Soy una mujer luchadora como todas las mujeres que venden en la calle. Soy independiente. Pediría que me den un permiso (de formalidad)”, agregó.