Lambayeque: gerente de Educación a favor de anulación de examen de nombramiento docente

Ante los hechos denunciados en el examen de nombramiento docente el pasado sábado 13 de noviembre, el gerente regional de Educación de Lambayeque, José Delgado Monteza, consideró viable la posibilidad de que se declare nulo el proceso, siempre y cuando la investigación determine que hubo una filtración de las respuestas.

“Es una decisión que hay que analizar con cuidado, pues anular el proceso significa mucha responsabilidad. No es tan sencillo decir que se anule. S i se comprueban irregularidades durante todo el proceso, yo creo que por la salud de este Gobierno y de todo el país, debería de anularse”, indicó el funcionario a La República.

PUEDES VER Lambayeque: Sutep pide investigar filtración de examen para nombramiento de docentes

Refirió que es el INEI el encargado de aclarar esta situación lo antes posible. A diferencia de la decana del Colegio de Profesores del Perú (CPPe), Delgado Monteza sí está de acuerdo con dicha posibilidad.

Denuncia pública

Asimismo, consultado sobre el reclamo de una madre docente, quien acudió con su bebé de 9 días de nacido a una institución de Pomalca para rendir su examen, Delgado explicó que esas eran las normas de ingreso dispuestas por el INEI (operador logístico responsable de la impresión, traslado, aplicación, seguridad y confidencialidad de las pruebas, así como del procesamiento de los resultados respectivos).