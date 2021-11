La Libertad: Fiscalía archiva caso de cuatro muertos en cerro El Toro

La Fiscalía Provincial Mixta Corporativa de la provincia de Sánchez Carrión, en La Libertad, decidió archivar la investigación por la muerte de los hermanos Alejandro Paulino, Esteban Hipólito, Ricardo Valderrama Altamirano y Merardo Fernández Acebedo, quienes perdieron la vida el 6 mayo de 2021 en el socavón de Minerals Doña Julia, que pertenece a Jorge Espejo Moreno y está cerca del cerro El Toro, distrito de Huamachuco (Sánchez Carrión).

Según la resolución firmada por el fiscal Ronald Urrutia Castillo, de 23 folios, no hay motivos para formalizar y continuar con la investigación preparatoria contra Jorge Espejo Moreno por el presunto delito contra la vida, el cuerpo y la salud en la modalidad de homicidio culposo.

Tres hermanos fueron enterrados sin previas diligencias fiscales. Foto: Agencia Noticias

Urrutia Castillo considera que no se ha determinado que los cuatro muertos en el predio Minerals Doña Julia hayan perdido la vida por inhalación de gases tóxicos o por un derrumbe en el socavón ilegal. Pese a todas las evidencias, para el Ministerio Público no hay culpables. En la resolución fiscal, Urrutia argumenta que no hubo necropsias ni hay certificados de defunción en donde se señale la causa de los decesos.

Más aún, se lee en el documento que los familiares de Medardo Fernández Acevedo alegaron que falleció por neumoconiosis a causa de inhalación del polvo mineral y se opusieron a las diligencias. Por lo tanto, no puede atribuir culpabilidad al acusado Jorge Espejo Moreno. Ante ello, los deudos realizarán la elevación de actuados a nivel superior para revocar esta disposición firmada por el fiscal.