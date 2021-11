Enfermera del vacunatorio Playa Miller abordó taxi y le robaron más de 20.000 soles

La enfermera Jazmín del Carpio, quien aseguró que trabaja en el vacunatorio de la Playa Miller de Jesús María, denunció que fue asaltada tras abordar un taxi. Según indicó, los delincuentes se llevaron todo el dinero que tenía en sus cuentas bancarias. Se trata de una suma de más de 20.000 soles.

En diálogo con América Noticias, la trabajadora del sector salud relató que abordó un carro de color negro a su salida del centro de vacunación.

“El señor que se sentó a mi costado me coaccionó, me puso un cuchillo en el abdomen. Me obligó que le entregue mi celular, la clave de mi celular y tuve que darle la clave del Scotiabank porque seguían presionando el cuchillo en mi abdomen”, añadió.

No obstante, precisó que es una modalidad de robo recurrente, debido a que otras enfermeras del vacunatorio también sufrieron una situación similar. Asimismo, afirmó que los malhechores conocían en qué banco les pagan a las trabajadoras.

“Busca en sus aplicativos. Bien es Scotiabank o BBVA, son esos dos bancos en los que les pagan’, contó la mujer.

Asimismo, la agraviada comentó que los delincuentes realizaron transferencias bancarias, por lo que pide que las entidades financieras la apoyen y tomen su denuncia.