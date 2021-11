Decana de CPPe en Lambayeque: Anular el examen de nombramiento no resuelve nada

Tras las denuncias de presuntas irregularidades en la Prueba Única Nacional para el Concurso de Nombramiento 2021, en Lambayeque, la decana regional del Colegio de Profesores del Perú (CPPe), Violeta Cubas Llamo, pidió a los funcionarios del Ministerio de Educación (Minedu) aclarar la situación y sancionar de manera ejemplar a los que resulten responsables de estos hechos. Solo así, considera, se terminaría con estas denuncias asiduas.

“Rechazamos este acto de corrupción que no es un hecho aislado, es un hecho que se repite siempre en los procesos de evaluación docente . Tratan de boicotear estos concursos para dejar mal parados a los docentes, en primer lugar, y vulnerar su derecho de mejorar y siempre empoderarse”, sostuvo a La República.

Decana del Colegio de Profesores del Perú en Lambayeque. Foto: captura/URPI-LR

En esa línea, instó al INEI (operador logístico responsable de la impresión, traslado, aplicación, seguridad y confidencialidad de las pruebas, así como del procesamiento de los resultados respectivos) a demostrar dónde se dio este problema. “El Minedu, cuestionado, por cierto, tiene la oportunidad de investigar y tratar este tema como un hecho penal”, continuó.

Finalmente, consultada sobre la postura del Sutep regional de exigir la nulidad de la prueba, Cubas Llamo indicó que ello no solucionará el problema.