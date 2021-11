INS: el 82% de los nuevos casos de COVID-19 corresponde a ciudadanos no vacunados

El Ministerio de Salud (Minsa) indicó que a través de su actualizado mapa de calor de la COVID-19 se pudo observar que más del 80% de los nuevos casos de coronavirus corresponden a ciudadanos que aún no han recibido las dos dosis de la vacuna. Además, añadió que este mapa de calor está actualizado hasta el sábado 13 de noviembre y solo se cuentan las pruebas moleculares registradas.

“Del total de infectados, el 82% no se ha vacunado o no ha iniciado su proceso de vacunación, o no se ha aplicado las dos dosis de vacunas para lograr la inmunidad necesaria“, dijo el médico del Instituto Nacional de Salud Javier Vargas a La República.

Asimismo, indicó que en la última semana se han reportado 3.212 nuevos casos de COVID-19. El mapa de calor presentado por el INS también detalló que Lima (1.807) es la región que más contagios de COVID-19 presentó en la última semana, debido a su tamaño y la cantidad de habitantes.

A esta le siguen Callao (181) y Piura (156). En ese sentido, a nivel de Lima Metropolitana, el distrito de Magdalena del Mar es el que ha registrado más casos nuevos. Le siguen Cercado de Lima, San Martín de Porres, Los Olivos y San Juan de Lurigancho.

Carné de vacunación digital: paso a paso para obtenerlo

Debes ingresar a la plataforma en este enlace aquí.

plataforma en este enlace aquí. Llena los datos personales personales que te solicitan (número de DNI y emisión del documento, fecha de nacimiento).

Luego de completar el proceso descrito líneas arriba, haz clic en iniciar sesión.

Al ingresas, podrás visualizar todos los datos de la vacuna aplicada.

Recuerda que también puedes descargar tu certificado de vacunación a través del código QR que aparece en la pantalla. Para esto, haz clic en la opción ver detalle . Asimismo, si ingresas a la opción ver certificado , te aparecerá otra ventana con los mismos datos.

a través del código QR que aparece en la pantalla. Para esto, haz clic en la opción . Asimismo, si ingresas a la opción , te aparecerá otra ventana con los mismos datos. Listo, ahora ya podrás tener tu certificado digital.

