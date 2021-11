COVID-19: exigen desde hoy vacunación completa a mayores de 45 años para viajes interprovinciales

Con información de María Pía Ponce/ URPI-LR

El Gobierno de Pedro Castillo dispuso unas nuevas medidas para frenar el avance de la COVID-19 y, a su vez, motivar a la ciudadanía a inmunizarse. Es así que, a partir de hoy, lunes 15 de noviembre, se exige que todas las personas mayores de 45 años deben contar con su vacunación completa contra la covid-19 para poder viajar en el transporte interprovincial.

Un equipo de La República llegó hasta el terminal de Yerbateros y recogió los testimonios de algunos pasajeros, quienes sostuvieron que habían sido informados de contar con el carné de vacunación a la hora de comprar sus boletos de viaje.

Ese fue el caso de América de Marini Guerrero, quien viajará a Tarma con la empresa Molina e indicó que no le pidieron su constancia de haber sido vacunada con las dos dosis contra la covid-19. “ No nos pidieron. Pienso que está bien que lo pidan para evitar riesgos ”, añadió.

Por otro lado, Victoria Cáceres compró su pasaje para viajar a San Ramón, pero tampoco le pidieron su carné de vacunación cuando adquirió su boleto. “Allá no (en la empresa de transporte) acá cuando subes te piden”, expresó.

No obstante, a Luz Flores sí le pidieron el carné, además ella siempre lo lleva consigo y está de acuerdo con la disposición: “A veces cuando no traemos nos piden por WhatsApp. Nosotros mismos debemos de poner de nuestra parte y no es justo que haya personas sin vacunar ”.

Ante esos inconvenientes, Raúl Salazar, vocero de la Sutrán, explicó que las empresas deben solicitar la vacunación completar cuando compran el boleto y a la hora de abordar el bus. “Este requisito es una obligación de la empresa, debe ser requerido al momento de comprar el boleto, pero también en el abordaje”, enfatizó.