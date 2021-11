Docentes piden anular prueba de nombramiento tras irregularidades

Otra controversia en torno al nombramiento docente. Esta vez se ha denunciado la filtración, y hasta la presunta venta, de las preguntas y respuestas de la prueba escrita del concurso para el ingreso a la Carrera Pública Magisterial, aplicada el último sábado a más de 250.000 maestros. Ante ello, el Colegio de Profesores y el Sutep demandan que se anule dicho examen para que se convoque a otro y exigen que el ministro de Educación, Carlos Gallardo, renuncie a su cargo. En tanto, la Fenate pide que, tras la nulidad, ya se aplique el nombramiento automático. Y el Congreso anuncia que citará al titular del sector.

Según el portal periodístico Epicentro TV, profesores de varias regiones recibieron por adelantado capturas de pantallas y PDF de exámenes de comprensión lectora y razonamiento matemático, así como sus respuestas. Estos casos se han dado a conocer en localidades como Apurímac, Puno y Lima.

El contenido de estos documentos, que ya circula en redes sociales, coincide con lo que fue evaluado el sábado por el Ministerio de Educación (Minedu), según también pudo confirmar este diario con docentes que rindieron la prueba en colegios como el Gran Amauta de San Martín de Porres o Brígida Silva de Chorrillos. Ellos rechazan estos actos. “Es probable que saque un buen puntaje y no es justo lo que pasa. He resuelto honestamente mi examen. Si lo anulan, será terrible para mí”, dijo uno. Hay que recordar que los postulantes no se pueden quedar con los cuadernillos de preguntas.

Se deslinda de culpa

Ante las irregularidades, el Minedu ha pedido la intervención del Ministerio Público y señala al Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) como “responsable de la impresión, traslado, aplicación, seguridad y confidencialidad de las pruebas, así como el procesamiento de los resultados, entre otros”.

Por su parte, el presidente Pedro Castillo dijo que han recibido “lamentables informes” del concurso. “Hoy (ayer) voy a convocar al ministro de Educación para hacer las medidas correctivas correspondientes”, afirmó en Chanchamayo (Junín).

Para el Colegio de Profesores, el Minedu tiene que identificar a los responsables, anular la prueba y convocar a otra en los próximos 3 o 4 meses. “Debe asumir responsabilidad política y administrativa. Han ingresado funcionarios sin experiencia. El ministro debe dar un paso al costado”, señala el decano Helí Ocaña.

Esta también es la demanda de Sutep, que exige la renuncia del ministro Gallardo y viceministros. “Se lavan las manos al culpar al INEI. Hay presupuesto perdido y un proceso empañado que desprestigia a los maestros. Debe volver a aplicarse”, señala el dirigente Lucio Castro.

Lucio Castro, Sutep

Por otro lado, la Federación Nacional de Trabajadores en la Educación del Perú (Fenate), fundada por el presidente Castillo y el ministro Gallardo, exige la nulidad de la prueba, pero que ya no se reprograme, sino que se aplique el nombramiento automático por años de experiencia (mínimo de 3 años); es decir sin pruebas escritas. “El sistema de evaluaciones está corrompido desde raíz y no se puede insistir en eso”, declaró el dirigente Segundo Vásquez a La República.

Coincidentemente, hace dos semanas, el titular del Minedu anunció que se trabajarán disposiciones para que los docentes contratados, que han pasado por decenas de evaluaciones, ya sean nombrados.

Congresistas exigen acciones al Minedu

El presidente de la Comisión de Educación, Esdras Medina (Renovación Popular), anunció que citarán al ministro Gallardo. La fecha se definirá mañana martes.

Su colega Flor Pablo (Partido Morado) pidió al ministro aclarar las denuncias. También pidió a los docentes “no dejarse llevar por mensajes que buscan anular la prueba”.

El legislador Hamlet Echeverría (Perú Libre) demandó la nulidad del examen, sancionar a responsables, renovar los contratos del 2020 y 2021, y ya preparar la prueba de nombramiento para el 2022.

Claves

Fechas. Esta prueba se ha postergado dos veces. Minedu dijo que la última fue a pedido del INEI.