Trujillo: menores extorsionan desde reformatorio

Mensajes con audios amenazantes eran enviados por un extorsionador que operaba desde un reclusorio de menores de edad. El joven pertenecía a una banda de delincuentes que cobraba cupos a comerciantes en la ciudad de Trujillo.

Según el dominical Domingo al Día, a través de mensajes de texto, estos extorsionadores se identificaban como gente de la zona y ahí exigían a sus víctimas el pago de una alta suma de dinero. Esto le sucedió a una comerciante y cantante de música chicha a quien le pidieron 10.000 soles para dejarla trabajar, pues si no cumplía con este requerimiento, su familia iba a sufrir las consecuencias.

“Soy una de las víctimas de esta delincuencia que existe en el Perú... fueron días de martirio, de no estar tranquila porque me amenazaban con mis pequeños”, sostuvo la mujer quien prefirió no ser identificada.

El autor intelectual era un joven de 17 años conocido con el alias de Sergio, quien se encontraba internado en La Floresta, un reformatorio donde ingresan los menores de edad para salir de la vida delincuencial; sin embargo, al parecer se ha convertido en centro de operaciones de los criminales.

“La persona que hacia las llamadas se encontraba en La Floresta. Con el Ministerio Público se logra intervenir a este menor de edad recluido en este centro de menores. En su poder se tenía el equipo móvil”, sostuvo el General PNP Carlos Céspedes Muñoz, jefe de la III Macro Región Policial La Libertad.

Asimismo, se supo que estos jóvenes delincuentes llamaban todos los días a sus víctimas y hasta les dejaban cartas en sus viviendas.

“Cuando nosotros empezamos a investigar a esta modalidad delictiva y a sus presuntos integrantes vamos a ver que estos sujetos van a hacer diversas llamadas telefónicas tratando de captar a sus víctimas, causándoles miedo, temor para que ellos puedan recoger este cupo”, agregó Céspedes.

En ese sentido, a través de imágenes de una cámara de seguridad se pudo observar como un adolescente de 15 años recoge el dinero y huye del lugar; posteriormente, es capturado por las autoridades quienes le seguían el paso. El intervenido reconoció su delito y señaló que fue enviado por un sujeto llamado Fernando Junior, quien actualmente se encuentra en La Floresta.

Según las declaraciones del intervenido, los chips que usaba para extorsionar ingresaron al centro juvenil ocultos en galletas. Además, se supo que más menores de edad serían parte de esta red de extorsionadores.