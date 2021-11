Sujeto discrimina a policía durante intervención: Soy de Lima, soy pituco, tengo clase

En las últimas horas, un video ha llamado la atención a cientos de internautas en las redes sociales, debido a la actitud del sujeto que lo protagoniza.

El hecho ocurrió en la región Moquegua, en la avenida Bolivar. Según el registro, un hombre fue intervenido por una policía de tránsito y ante dicha acción, comienza a reprocharla.

“ ¿Cómo te llamas tú, cómo te apellidas? Dame tu apellido si tienes el valor de decirlo ”, le dice mientras la policía le da indicaciones sobre el documento que le entregó, que al parecer es una papeleta por una infracción.

PUEDES VER: Reconocen al macerado de damasco como bebida emblemática de Moquegua

“Mira, yo te voy a decir dos cosas, yo soy de Lima, soy pituco, tengo clase, tengo nivel. El que no ha estudiado nada es así y no te estoy insultando, te estoy diciendo la verdad, creen ser lo que no son”, le señala el conductor a la policía. Cuando concluye, se aleja y se sube a su vehículo, mientras la agente también se retira.

El hecho ha causado indignación entre los internautas, quienes critican al hombre por sus palabras. “¿Y qué espera la Defensoría de la Policía Nacional que no denuncia?”. “Punto para la dama. Que pague la multa y cuando maneje no atienda su celular. Es una advertencia de un potencial accidente de tránsito con mucha transcendencia”, fueron algunos de los comentarios.