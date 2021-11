Moquegua: Dirección de Agricultura desalojará a invasores de Calaluna

Elizabeth Huanca Urrutia

La zona arqueológica de Alto Calaluna- Montalvo, ubicada en el distrito de Moquegua (provincia Mariscal Nieto) fue ocupada ilegalmente días antes del feriado largo de este mes. Pese a que el terreno posee la declaratoria de intangibilidad por el Ministerio de Cultura, es lotizado.

A través de la página de Facebook del ciudadano Renzo Catacora, el predio es comercializado en US$ 160 por metro cuadrado. Catacora, asegura que la zona, donde actualmente interviene, no posee ninguna declaratoria. Explica que compró el predio, aunque dijo no recordar a quien.

Terreno con dueño

La República accedió a la partida registral de estos terrenos, donde se advierte que el predio de 1,500 metros cuadrados se encuentra inmatriculado a favor de la Dirección Sub Regional de Agricultura de Moquegua desde el 1994. La ficha de Registros Públicos señala que a la fecha, no hay inscripciones adicionales por mandato judicial, pendientes o “duplicidad de partidas”.

En ese sentido, el único ente que tiene la titularidad de Alto Calaluna es la Dirección Regional de Agricultura de Moquegua, por lo que los trabajos realizados por terceros, además de afectar el patrimonio histórico de manera directa, son ilícitos.

Este diario conversó días atrás, con el titular regional de Agricultura, Rogelio Pari. El funcionario desconocía sobre la propiedad. No obstante, se comprometió a confirmar el dato e iniciar acciones para recuperarlo de ser necesario.

Ayer, tras una breve entrevista, explicó que el caso viene siendo analizado por el área de Asesoría Legal. Posteriormente, será derivado a Procuraduría para que esta área intervenga y desaloje a quienes tomaron los terrenos de forma ilegal. “ Tenga por seguro que vamos a intervenir y desalojar la propiedad ”, comentó.

Patrimonio

Cabe señalar que Alto Calaluna alberga restos de la cultura Huaracane – Tiwanaku, antiguos peruanos que habitaron el valle en la época preinca. En el lugar maquinaria pesada removió tierras para aplanar la superficie, afectando vasijas y restos históricos.

Cultura sin respuesta

La Dirección Desconcentrada de Cultura de Moquegua, conoce de este hecho. Su titular Omar Benítez, señaló que tomarían cartas en el asunto. A través de su personal se verificó la remoción de tierras. La República intentó comunicarse con él para conocer las acciones, no responde a nuestro llamado.