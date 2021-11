La Perla: delincuente en muletas asaltó una casa tras romper cerraduras

El último viernes 12 de noviembre a las 8.00 p. m., un delincuente fue grabado mientras irrumpía en una vivienda ubicada en el jirón Dos de Mayo, en el distrito de La Perla, Callao . Un pie lesionado y muletas no fueron impedimento para que el ladrón rompa las cerraduras de la casa y suba al segundo piso para sustraer objetos de valor, con la ayuda de sus cómplices.

El propietario del domicilio conversó con La República para dar más detalles sobre las escenas captadas por las cámaras de seguridad que él mismo instaló, debido al incremento de crímenes en la zona.

Las imágenes muestran al inescrupuloso llegando hasta las rejas de la casa para romper la chapa e ingresar rápidamente a los interiores. Momentos después, sube con dificultad hasta el segundo piso, para sustraer diversos artefactos valorizados en 5.000 soles.

Con ayuda de sus cómplices, el malhechor logra su cometido y huye en un auto de color negro . “Primero trató de ingresar al primer piso, pero al no lograrlo se fue al segundo piso y rompió la chapa de la puerta. Robaron a los inquilinos”, señaló el agraviado.

“Desde el mes de junio, han aumentado los robos, yo puse cámaras de seguridad para cuidar y para proteger a mi familia. Ahora me doy cuenta de que la Policía me mandaba requerimientos para ver las cámaras de seguridad en las diferentes horas del día, hubo robos, gente que secuestra a muchachas para vaciarles las tarjetas y todo eso lo tomé en cuenta para aumentar la seguridad”, explicó.

Además, la víctima señaló que viene recibiendo amenazas desde que facilita información a la Policía. “Recibo llamadas amenazantes, me dicen que saque mis cámaras, que no esté colaborando y ahora me tocó a mí. Aunque haya mucha seguridad, estas personas encuentran el momento indicado”, acotó.