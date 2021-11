Cusco: abren investigación a comuneros por bloquear línea férrea

El Ministerio Público abrió investigación preliminar contra comuneros del distrito de Machupicchu (Urubamba)por haber bloqueado la línea férrea. Los acusan por el presunto delito de entorpecimiento al funcionamiento de servicios públicos en agravio de la empresa PeruRail, Ferrocarril Transandino S.A. (FETRANSA) y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

Según el documento de la Fiscalía Provincial de Machupicchu, el 28 febrero pasado a las 18:42 horas, uno de los trenes de la empresa PeruRail se vio impedido de continuar el viaje entre el tramo Ollantaytambo- Machupicchu. Ello debido al bloqueo de la línea férrea en el kilómetro 88.200 en la comunidad de Qorihuayrachina. En el lugar se habrían apostado alrededor de 30 personas con pancartas, lo que interrumpió el traslado de pasajeros.

Un día después, el 1 de marzo del 2021 alrededor de las 05:45 horas, el incidente se repitió en el mismo lugar. Esta vez un grupo de 20 personas obstaculizaron la vía colocando sacos de residuos sólidos.

La protesta, a decir de los comuneros tuvo dos argumentos, el mal servicio en el transporte de pasajeros que presta PeruRail y el descontento por la disposición emitida por la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco que prohibía a la empresa ferroviaria el transporte de material de construcción a Machupicchu.

Disposición fiscal

El caso está a cargo de la fiscal María Teresa Huaco. La magistrada dispuso 120 días para la investigación. La denuncia pesa contra los ciudadanos Nicolay Dávalos Alarcón y Alfredo Tapia, además contra los que resulten responsables.

Las primeras diligencias contemplan la declaración de ambos investigados, así como de servidores de la empresa PeruRail, FETRANSA. La denuncia hace referencia a un oficio de la VII Macro Región Policial Cusco.

Imputados

Uno de los denunciados es el presidente de la Comunidad Campesina de Qorihuayrachina, Nicolay Dávalos, quien brevemente refirió que frente a dicha denuncia las comunidades realizarán una asamblea para rechazar la actitud de la empresa PeruRaíl .

Otro dirigente, que prefirió mantener su nombre en el anonimato, reiteró que los bloqueos tienen como premisa el mal servicio de la empresa. No obstante, Recordó, que después de las manifestaciones se llegaron a acuerdos con representantes de la misma empresa. Esta se comprometió a no iniciar acciones legales contra los comuneros, pero no cumplió.

Reunión

Dirigentes comunales de Qorihuayrachina informaron a este medio, que hoy domingo, realizarán una asamblea e invitaron a las distintas comunidades campesinas, al alcalde de Machupicchu, al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, a la empresa PeruRaíl y a FETRANSA para que expliquen por qué continuaron con la denuncia pese a que se había llegado a acuerdos favorables para ambos lados.