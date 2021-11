Coronavirus en Perú: toque de queda en Lima y Callao se mantiene de 2.00 a. m. a 4.00 a. m.

El toque de queda para Lima y el Callao se mantendrá de 2.00 a. m. a 4.00 a. m. hasta el 28 de noviembre, tras ratificarse su clasificación de alerta moderado frente a la COVID-19, según la nueva norma publicada en el boletín de normas legales del Diario Oficial El Peruano.

Mediante el Decreto Supremo N.° 168-2021-PCM, se determina que todas las provincias del país tendrán el mismo horario de toque de queda, a excepción de las provincias Virú, Huaura, Mariscal Nieto, Morropón, Sullana, Moyobamba y Chincha, clasificadas como de nivel de alerta alto, por lo cual tendrán restricciones de movilización social entre las 23.00 p. m. y las 4.00 a. m. del día siguiente.

Es importante precisar que el ministro de Salud, Hernando Cevallos, no descartó aplicar cambios en el horario de toque de queda o tener una inmovilización más estricta por fiestas de Navidad y Año Nuevo. En esa línea, señaló que las medidas se definirán de acuerdo a la evolución de contagios por la COVID-19.

“Por supuesto, no le quepa la menor duda. Acá a nosotros no nos va a temblar la mano. Lo que pasa es que tenemos que manejar con la sensatez o certeza adecuada. Sabemos que tenemos que reactivar la economía, pero no podemos poner en riesgo la salud de las personas”, dijo en Canal N.

Finalmente, instó a la ciudadanía a continuar acudiendo a los vacunatorios para recibir la dosis correspondiente contra el nuevo coronavirus y protegerse frente a un cuadro severo de la mortal enfermedad.