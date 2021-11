Sujeto presenta documento falso para que su hija reciba dosis de Pfizer

Este domingo 14 de noviembre, el personal de salud del vacunacar ubicado en la Costa Verde fue agredido por un padre de familia que llevó a su hija de 18 años a inmunizarse contra la COVID-19, pretendiendo utilizar un carné de extranjería falso para que a la joven se le inocule una dosis de Pfizer. Sin embargo, al intentar ser retirado y filmado por los enfermeros del lugar, este hombre comenzó a lanzar improperios e intentó golpearlos.

“Regrésese a su carro. Oye, ¿qué te pasa? Malcriado. Que vergüenza dan, que ordinarios. Vergüenza tú, el policía se los va a llevar por malcriados”, se le escucha decir a una de las técnicas en el video publicado en redes sociales.

Asimismo, otra de las trabajadoras de salud le increpa que ha cometido una falta grave al intentar que su hija reciba una primera dosis del laboratorio Pfizer cuando esta ya había sido inmunizada con anterioridad.

“Me has arranchado a mí el celular de una manera agresiva, me has empujado. El señor trajo un documento falsificado para que su hija que ya tiene 18 años se pudiera vacunar con Pfizer, cabe resaltar que ella ya tenía una dosis aplicada con AstraZeneca, pero hoy trajeron un carné de extranjería falso”, indicó.

Finalmente, las autoridades que se encontraban en el vacunar lograron sacar del lugar al agresor junto con su hija para evitar que hayan mayores altercados.

El incidente también fue viralizado en redes sociales y generó muchos comentarios, en su mayoría, negativos. Una usuaria en Twitter dijo “Mientras en el país siga existiendo la cultura del ‘yo hago lo que me da la gana y soy bacán porque soy P****’ estas cosas no van acabar nunca y no tiene que ver con política, sino con lo que somos como sociedad que es el verdadero problema”.