Restricción a no vacunados: ¿será viable si se aplica en Gamarra durante diciembre?

Medidas. Gamarra y Mesa Redonda suelen ser muy concurridos durante Navidad y Año Nuevo. Por ello, con el objetivo de evitar un incremento apresurado de casos y el inicio de una tercera ola de la COVID-19, el alcalde de La Victoria, Luis Gutiérrez, anunció que prepara un plan para que solo las personas con ambas dosis ingresen al emporio comercial desde el 1 de diciembre.

“Con la Gerencia de Desarrollo Social y la Gerencia de Desarrollo Económico estamos haciendo un plan para que en Gamarra solo ingresen personas que estén vacunadas contra el nuevo coronavirus. Habrá un operativo para controlar esto. Tenemos que ser rotundos porque la salud es lo más importante”, señaló el burgomaestre ante la prensa.

Ahora bien, la restricción en Gamarra y Mesa Redonda es similar a la que se aplica en la región de Ica, donde los ciudadanos deben presentar su carné de inmunización para entrar a espacios públicos cerrados, como casinos, tragamonedas, restaurantes, estadios, cines, bares, discotecas y gimnasios.

Un día después, el Gobierno anunció que desde el 15 de diciembre, todos los ciudadanos que deseen ingresar a espacios cerrados, como restaurantes, centros comerciales, gimnasios, teatros, entre otros, deberán presentar su carné de vacunación físico o virtual en el que se acredite que cuentan con las dos dosis contra el nuevo coronavirus, según precisa el Decreto Supremo N.° 168-2021-PCM publicado este domingo 14 en el diario oficial El Peruano.

Hace un par de semanas, el titular del Ministerio de Salud (Minsa), Hernando Cevallos, también ya había advertido estas restricciones. “Sin ninguna duda, en la medida que vamos avanzando con la vacunación vamos a ir señalando restricciones para los que no se vacunan”, subrayó el representante del Ejecutivo, quien espera que, a fin de año, el 80% de la población este inmunizada contra el nuevo coronavirus .

En el caso de Gamarra, ¿esta medida antes mencionada tendrán los efectos esperados? Para el medico infectólogo y jefe de epidemiologia del Hospital Cayetano Heredia, Carlos Alberto Medina Collado, sí, siempre y cuando se aplique en Lima o en el ámbito nacional.

El especialista también consideró que es fundamental de que las autoridades, antes de implementar estas restricciones, se cercioren de que cumplan con todas las logísticas, como el número de personal que se encargará de revisar los carnés de inmunización.

“En la actualidad, el problema ya no son la cantidad de vacunas que tenemos, sino que la población no está respondiendo de manera asertiva a la inmunización. Esto hace que haya más personas susceptibles. (...) Las medidas no se pueden tomar por distritos, o sea, ser focalizadas, sino debe ser un trabajo en conjunto”, remarcó el experto.

El Minsa implementó la estrategia de vacunación casa por casa para inocular a las personas que no pueden acercarse a los centros de inmunización. Foto: Antonio Melgarejo Yaranga

Al respecto, el regidor de Lima Carlo Ángeles saludó lo anunciado por el alcalde de La Victoria y recordó que, desde la Municipalidad Metropolitana de Lima, junto a Víctor Aguilar, también presentaron un proyecto de ordenanza para que se solicite el carné de vacunación a la hora de ingresar a lugares públicos de entretenimiento, como restaurantes, gimnasios, tragamonedas, supermercados, entre otros.

El texto, que tiene como objetivo prevenir los contagios COVID-19 y evitar que colapse el sistema de salud, será debatido el miércoles 17 de noviembre en la Comisión de Salud y, de ser aprobado, pasará al pleno del Concejo de Lima Metropolitana. Si obtiene el apoyo suficiente, solo faltaría que sea publicado en el Diario Oficial El Peruano para que entre en vigencia.

“Si las camas UCI se vuelven a llenar, las personas que tienen otro tipo de problemas, como diabetes o algún tipo de emergencia, no podrán acceder a ellas porque estarán ocupadas por personas que no quisieron vacunarse”, lamentó la autoridad.

¿Habrá tercera ola en el país?

El especialista Carlos Medina recordó que todavía está latente la posibilidad de que haya una tercera ola en el país, la cual, según detalló, afectaría principalmente a los no vacunados, a los adultos mayores que fueron inmunizados hace más de seis meses y a las personas inmunodeprimidas.

En ese marco, respaldó la decisión del sector Salud de inocular con una dosis de refuerzo al personal que está en primera línea y a los ancianos que fueron vacunados durante los primeros meses del año. Al respecto, el ministro Cevallos recalcó que toda la ciudadanía accederá a una tercera inyección a fin de que tengan los anticuerpos suficientes para que no se infecten.

Actualmente, el Ministerio de Salud está vacunando contra la COVID-19 a los menores de 12 años a más. Foto: Antonio Melgarejo Yaranga

¿Qué otras medidas deberían implementarse?

Para el jefe de epidemiologia del Hospital Cayetano Heredia, el Ministerio de Salud debe reforzar el sistema de comunicación a fin de informar a la población sobre los beneficios de las vacunas que actualmente se encuentran en el país, las cuales son Pfizer, Sinopharm y AstraZeneca.

“Es increíble que hasta ahora no se tenga un representante con buena llegada a la población que informe los beneficios de la vacuna. Lo principal es educar a la población. Cuando se cumpla este punto, recién se puede exigir a las personas que de alguna manera cumplan con la inmunización”, sentenció.