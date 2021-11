Hernando Cevallos sobre vacunación: Nos acercamos al 80% de nuestra meta

El ministro Hernando Cevallos afirmó este domingo 14 que se están acercando a la meta de finalizar el 2021 con el 80% de población objetivo vacunada contra el coronavirus. Según el último reporte, el Ministerio de Salud (Minsa) ha aplicado más de 37,9 millones de dosis anti-COVID-19 y 16 523 054 ciudadanos ya tienen las dos dosis, lo que equivale al 59% de la población mayor de 12 años.

“Nuestra meta, de la que muchos dicen que no vamos a llegar, se está acercando al 80% de la población objetivo vacunada”, dijo Cevallos en entrevista con Latina. El titular del Minsa indicó que reforzarán distintas estrategias para acercarse a la población no vacunada.

“No va a ser fácil. En la selva hay mucha resistencia (contra la vacuna) de las comunidades indígenas, grupos religiosos. Si bien hemos trabajado con la comunidad, todavía esa relación no es suficientemente fuerte. Los líderes de las comunidades e, incluso, los alcaldes no se han acercado a ellos y es, por una parte, culpa del Minsa de no haber tendido los puentes permanentes con mayor participación social”, agregó.

“La dosis de refuerzo está garantizada”

Por otro lado, Cevallos señaló que la dosis de refuerzo para la población de 12 años a más está garantizada. “Hemos comprado más de 60 millones de vacunas. 35 millones son Pfizer y 20 millones son moderna. Después de seis meses es conveniente un refuerzo, sobre todo en las personas vulnerables”, explicó.

