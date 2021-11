Puente Piedra: frustran robo a grifo y capturan a delincuentes

Informe de Mary Luz Aranda/URPI-LR

La Policía Nacional frustró un asalto a una trabajadora de un grifo, el cual está ubicado a la altura de la Panamericana Norte, en la avenida Miguel Grau, en el distrito de Puente Piedra. El hecho ocurrió esta tarde del sábado 13 de noviembre.

La empleada del establecimiento habría sido interceptada por tres sujetos a bordo de una mototaxi de placa C1-7116, de color azul con negro, a fin de arrebatarle el dinero de las ganancias del día.

“Ellos llegaron y me pidieron que le abasteciera tres soles, los atendí y me miraban raro. El que manejaba se bajo y me miraba raro porque estaba al lado mío, terminé de abastecer y colgué la manguera y todo sucedió rápido”, manifestó la agraviada a la Policía.

Afortunadamente, el rápido actuar de la PNP, que les seguía los pasos, evitó el asalto a la trabajadora. Sin embargo, uno de los tres implicados logró escapar y dejó caer el arma de fuego.

Los intervenidos fueron identificados como Rosendo Javier Villegas (25), y Píol Candelario Guerra (29), quienes fueron trasladados a la Dirincri para las investigaciones del caso.

Puente Piedra: delincuentes vacían vivienda y huyen caminando

En otra parte del distrito, delincuentes ingresaron a una vivienda ubicada en el asentamiento humano Ampliación Tiwinza, cerca al óvalo Zapallal, en Puente Piedra. En ese momento, los ladrones se llevaron S/ 6.000 en efectivo y equipos tecnológicos valorizados en un aproximado de S/ 4.000. Cabe mencionar que el dinero se encontraba guardado en uno de los cajones de una cómoda de la familia en cuestión.

Al retornar a su vivienda, Susana Herrera, su esposo e hijo encontraron sus pertenencias esparcidas por el suelo, como también cajones rotos. Asimismo, no encontraron la laptop del menor, tampoco la tablet y el televisor. Los delincuentes se llevaron, además, un equipo de sonido, un DVD, una plancha y otros artefactos.