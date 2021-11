Piura: constatan presuntas irregularidades en mantenimiento de calles y avenidas en El Alto

La Fiscalía Especializada en Delito de Corrupción de Funcionarios de Sullana llegó hasta el distrito de El Alto, provincia de Talara, región Piura, para realizar la diligencia de constatación sobre la denuncia interpuesta por el ciudadano Delveni Paredes Córdova, en contra de la actual gestión edil presidida por Jimmy Montalván Campaña, sobre el presunto pago de un servicio de mantenimiento y señalización de algunos sectores de esta ciudad sin que estos se hayan ejecutado.

Fue José Antonio Hernández Martínez, fiscal de la Fiscalía Anticorrupción de Corrupción de Sullana, quien arribó al promediar el mediodía del viernes 12 de noviembre de 2021 al distrito alteño para, con personal policial, el demandante y funcionarios de la comuna local, llevar a cabo la constatación en los barrios Tumbes, Staff, Plomo, El Volante, Castro Pozo y Verde, así como los jirones Arequipa y Tumbes, de la ejecución o no del servicio de semaforización y señalización de las vías urbanas del distrito por un costo de 263.000 soles.

Durante el recorrido en el jirón Tumbes, el representante del Ministerio Público constató algunas deficiencias en la pista y veredas, las cuales fueron corroboradas por los vecinos, quienes indicaron que, desde que se realizó su construcción en la gestión de Jhonny Zárate Vite en el 2015, nunca se ejecutó mantenimiento de resanado y pintado en las mismas.

Cuando Hernández Martínez, representante del Ministerio Público, se disponía a continuar con las diligencias en los otros siete sectores restantes, de manera sorpresiva indicó sentirse mal de salud debido a una insolación, por lo que pidió al demandante y funcionarios de la comuna alteña reprogramar las diligencias de constatación para el próximo viernes 19 del presente mes.

Esta decisión generó el malestar del demandante Delveni Paredes y algunos vecinos del lugar, quienes a viva voz exigieron que las diligencias se concluyan en el acto, pero este pedido no prosperó, por lo que —una vez firmado el acta— el fiscal anticorrupción abordó su unidad y abandonó el distrito.

El ciudadano alteño Delveni Paredes refirió que en todos los procesos que conforman el servicio de mantenimiento y señalización no existen actas de entrega de terreno, de recepción ni de conformidad, ni mucho menos figura el inicio de la ejecución de los mismos, ya que en el informe municipal solo figura la invitación a tres empresas (dos de ellas personal y no jurídicas), cuyas recepciones y valorizaciones de las firmas de sus representantes no corresponden a lo registrado en el Documento Único de Identidad y de Reniec.

Ciudadano Delveni Paredes Córdova denunció irregularidades en señalización de calles y avenidas. Foto: Víctor Arrunátegui.

A las irregularidades en el proceso del servicio de mantenimiento y señalización de los barrios mencionados, con documentación en mano, se sumaron más, como lo ocurrido con la empresa Gruper, quien ejecutó el mantenimiento del barrio Verde y cuyo representante legal es Arístides Cruz Pintado, padre de las funcionarias ediles Carla Julissa y Carmen Amalia Cruz Periche. Asimismo, que la empresa Ramírez Agip Lesly Fiorella es una firma dedicada a la venta de alimentos y no a la construcción.

Otras de las irregularidades denunciadas fue que, para dicho proceso de la supuesta ejecución del servicio de mantenimiento y señalización, se desembolsó más de 51.000 soles por el pago de un responsable técnico, un asistente y un especialista en señalización vial y semaforización. También el monto de más de 100.000 soles de mano de obra, cuyas planillas solo figuran nombres y no firmas de conformidad de pago.