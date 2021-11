Profesora cogió una piedra para intentar entrar a dar examen de Nombramiento Docente 2021

María Caicedo Gonzales es una profesora de educación primaria que acudió a rendir su examen de Nombramiento Docente 2021 a la institución educativa Teresa González de Fanning; sin embargo, la docente llegó tarde. Por este motivo, ella encontró las puertas cerradas de la institución.

“Soy del Conadis, tengo derecho a dar mi examen. El Ministerio de Educación no me puede tratar de esa manera, yo vengo dando el servicio por más de 20 años y no permiten que me nombre. Tengo segunda especialidad y una maestría. No puede ser esto posible”, indicó a La República.

En esa línea, ella mencionó que llegó tarde debido a que en el aplicativo del Ministerio de Educación le cambiaron la sede donde iba a rendir su prueba. “Han dado una mala dirección y luego, salen que es otra. He venido corriendo. ¿Qué les pasa? He venido corriendo”, dijo.

En su desesperación, la maestra cogió una piedra para intentar que la atiendan. No obstante, la Policía la detuvo por temor al lanzamiento del objeto. Por último, nuevamente reiteró que ahora no podrá ser parte de la Carrera Pública Magisterial y los cuadros de mérito para el proceso de contratación docente de los años 2022 y 2023.

Mujer cogió una piedra en su desesperación. Foto: John Reyes / La República

Cronograma del Nombramiento Docente actualizado