Cevallos no descarta aplicar cambios en toque de queda para fiestas de Navidad y Año Nuevo

Hernando Cevallos, ministro de Salud, no descartó aplicar cambios en el horario de toque de queda o tener una inmovilización más estricta por fiestas de Navidad y Año Nuevo. En esa línea, señaló que las medidas se definirán de acuerdo a la evolución de contagios por la COVID-19.

“Esto depende de cómo vaya marchando la pandemia. La pandemia tiene una evolución que tenemos que seguir día a día, sobre todo con la variante Delta. Nosotros hacemos un clasificador semanal de qué provincias están aumentando sus contagios para saber su nivel de riesgo moderado o alto”, sostuvo en Canal N.

Asimismo, el periodista le preguntó si se aplicará el toque de queda en caso haya un aumento de infectados por coronavirus, por lo que el titular mencionó que sí se tomarían las medidas.

“Por supuesto, no le quepa la menor duda. Acá a nosotros no nos va a temblar la mano. Lo que pasa es que tenemos que manejar con la sensatez o certeza adecuada. Sabemos que tenemos que reactivar la economía, pero no podemos poner en riesgo la salud de las personas”, acotó.

Por otro lado, la autoridad indicó que ya evalúan pedir ambas dosis para lugares con mayor concurrencia de público. “Estamos insistiendo en los parámetros más conocidos (distanciamiento, mascarilla, lavado de manos), pero sobre todo las dos vacunas para poder asistir a cualquier lugar público. Estamos planteando esto en los malls, mercados y restaurantes u otros comercios (a los) que concurre la gente”, expresó.

