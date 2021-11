Colegio de Ingenieros: “Constructoras no pueden ser juez y parte”

Ante las recientes protestas de los vecinos de Surco y otros distritos por la construcción de edificios que van más allá de los límites establecidos, el decano del Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros del Perú, Óscar Rafael Anyosa, dijo que la aprobación de los proyectos y obtención de las licencias han variado y eso es parte del problema.

Según explicó, hay una comisión técnica conformada por tres especialistas del Colegio de Ingenieros, dos del Colegio de Arquitectos y uno del municipio; que trabaja con mucha responsabilidad. Agregó que los profesionales de esta comisión son controlados por el Colegio de Ingenieros. “Los integrantes de la comisión revisan los planos que presenta la constructora. Si hay algo que está fuera de las normas, ellos plantean las observaciones y esas tienen que ser levantadas por el constructor, se le puede llevar hasta tercera revisión inclusive”.

Sin embargo, desde que se dio la modificación del Reglamento Especial de Habilitación Urbana y Edificación, hace tres años, surgió otra alternativa para aprobar los proyectos a través de revisores urbanos que son acreditados por el Ministerio de Vivienda, “pero no hay un control de su trabajo”.

Explicó que los revisores urbanos son ingenieros contratados por las constructoras de manera particular, pero no brindan garantías y su trabajo no es avalado por el CIP.

“En el caso de los revisores urbanos, los nombra el Ministerio de Vivienda, ellos pueden contratar libremente con las constructoras. Lo que sucede es que las constructoras pagan más a los revisores urbanos con el fin de que tengan sus proyectos aprobados. Aquí hay un tema que no es transparente, las constructoras no pueden ser juez y parte”.

Edificios ecológicos

En tanto, la Municipalidad de Lima está a la espera de que el Tribunal Constitucional revise la demanda competencial que entabló contra el MVCS por asumir las competencias de las municipalidades e involucrarse en temas que tienen que ver con la zonificación, el uso del suelo y los parámetros de altura.

En el caso de Surco, el regidor Ernesto Verde señaló que en su distrito se construyen viviendas sociales, pero con precios que superan lo permitido por ley. “La municipalidad dice yo no me meto, pero qué hace, quiere hacer una ordenanza en la cual los edificios que son ecológicos puedan tener más pisos de lo permitido. Asimismo, cambiar la zonificación urbana en todo el distrito con la finalidad de hacer edificios de mayor tamaño. Se está dando mucho apoyo a las constructoras y se deja de lado a los vecinos”. En tanto, los moradores del distrito exigen consulta vecinal antes de la viabilidad de nuevos edificios.

