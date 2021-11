Chiclayo: docente denunció que fue impedida de dar examen por acudir con su bebé

Una ciudadana identificada como Vanessa Nataly Milian Guivar denunció que fue impedida de dar el examen de Nombramiento Docente 2021 para alcanzar una de las 37.000 vacantes que ofrece el Ministerio de Educación (Minedu). El hecho ocurrió este viernes 13 de noviembre en el distrito de Pomalca, en la provincia de Chiclayo, en la región Lambayeque.

Denuncia

En diálogo con La República, Milian Guivar indicó que no pudo ingresar a rendir la evaluación en el colegio Octavio Campos Otoleas, debido a que tenía entre sus brazos a su bebé de nueve días de nacido.

“Soy licenciada en educación primaria y he sido impedida de dar el examen de nombramiento. Todo esto porque he acudido a la evaluación con mi bebé, quien es prematuro y necesita atención constante, de acuerdo a la recomendación del pediatra . Tenía que amamantarlo y no podía dejarlo con otra persona. Mi esposo también es docente y tenía que dar el examen en Lambayeque”, manifestó Milian Guivar.

En esa línea, la docente advirtió que no recibió apoyo por parte de los encargados del centro educativo ni tampoco de los efectivos policiales que resguardaban los alrededores del establecimiento.

“Nunca me fundamentaron las razones de por qué no podía dar el examen. He acudido con mi bebé y su respectivo coche, pero ni aun así quisieron ayudarme. Me dijeron que esto no estaba permitido e infringía los protocolos, pero esto no era una justificación. Me dijeron que podía quejarme donde sea, y nadie quiso identificarse”, comentó.

La denunciante pidió que el Minedu se pronuncie sobre su situación y analice una posible reprogramación de su evaluación de nombramiento.

Este diario intentó conversar con representantes de la Gerencia Regional de Educación (GRE) de Lambayeque sobre este caso, sin embargo, no encontró respuesta.