Arequipa: feminicida también estaría implicado en desaparición de Cledy

Un caso similar como del expolicía Santiago Paco Mamani quien es investigado por dos feminicidios en Tacna, también se podría repetir en Arequipa. El albañil Alex Edison Silva Sánchez (34) no solo está detenido por el feminicidio de Zenaida Oyuki F. C. (33), sino también hay la sospecha que está implicado en la desaparición de Cledy García Ramos (27), ocurrida el 12 de agosto del 2018.

Aquella tarde, la joven había recibido una llamada de parte de Silva, quien pedía que lo visite por un “accidente” que sufrió. Sin embargo, desde esa fecha la joven estudiante nunca más apareció. Su familia cree que ese siniestro fue un invento.

Al conocer el crimen de Zenaida Olluki F. C. ocurrido el martes en Camaná, los familiares de Cledy García reconocieron al sujeto y ahora están convencidos que él la desapareció.

“Era un domingo cuando mi hermana que estaba trabajando en un restaurante de Characato, recibió la llamada y fue a ver a Silva que era su enamorado. Desde ese día no la volvimos a ver. Una semana después ubiqué su cuarto alquilado de Silva, donde lo encaré y me dijo que mi hermana estaba con su mamá en Camaná. Yo mismo lo llevé a la comisaría de Characato, donde vieron que tenía una requisitoria por alimentos y lo detuvieron para llevarlo a la cárcel. Por esa razón, ya no pudimos ir con él a Camaná. Tiempo después cambió su versión y dijo que ella se fue de su cuarto y no sabe más”, contó Jhon García, hermano de Cledy.

Por más que las evidencias como las llamadas y la geolocalización al celular de Cledy apunta a que Alex Silva está implicado en su desaparición, el caso fue archivado por el Ministerio Público en octubre del 2020.

Jhon García contó que su hermana no tenía ningún motivo para desaparecer, y por ello pide a las autoridades reabrir el caso.

Están convencidos que fue asesinada y todas las pistas apuntan al “monstruo de Camaná”, como fue denominado Alex Silva. Este sujeto ahora está detenido por el crimen de Zenaida, y ayer en su declaración, se acogió al silencio.

Albañil tuvo relación con desaparecida