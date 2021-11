Indigente ataca a niña: ¿cuándo una persona es inimputable y cómo procede la ley?

Un indigente con un aparente problema en salud mental atacó a una menor de 3 años de edad con un ladrillo al costado del puesto de venta de jugos de su madre, ubicado en la cuadra 12 de la avenida Aviación, en La Victoria, el último martes 9 de noviembre. La pequeña, quien permanece en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), fue sometida a una intervención quirúrgica por traumatismo encefalocraneano en el hospital de Emergencias Pediátrica.

Si bien Walter Recoba Ramírez, atacante de la menor de edad con cinco antecedentes en agresión física, se encuentra detenido en la Comisaría Apolo (La Victoria) por las diligencias que realiza Medicina Legal del Ministerio Público a fin de determinar el grado de salud mental que padece, se debe tener en cuenta que la ley lo ampara en caso de que su diagnóstico determine alguna alteración pese a que la madre de la menor, Yiovana Ocsa Hancco (24), pidió a las autoridades que no sea liberado.

Este lamentable caso trae nuevamente al tapete las políticas que debe tener el Estado en materias de salud mental. Asimismo, que es necesario conocer en qué situaciones una persona es considerada inimputable y cómo procede la ley.

Yiovana Ocsa Hancco (24) señaló que su hija esta estable tras ser intervenida en UCI. Foto: Jessica Merino/URPI-LR

¿Cuándo una persona es inimputable y cómo procede la ley?

La República dialogó con el especialista en Derecho Penal César Nakazki Servigón, quien afirmó que, para que una persona sea penalmente responsable dentro de los requisitos capacidad de culpabilidad o imputabilidad, debe ser mayor de edad y no sufrir ninguna alteración mental.

El abogado citó el artículo 20 del Código Penal para aseverar que las personas con problemas en salud mental (trastorno que afecta su conciencia, voluntad o la esfera efectividad) se vuelven inimputables al no ser capaces de llevar un proceso penal. Según alegó, si al agresor Walter Recoba se le determina esquizofrenia, no podrá ser condenado por la agresión que realizó contra la menor porque se le considera incapaz de reconocer la realidad.

“ ¿Por qué este hombre está solo en la calle sin tratamiento? Cuando las personas tienen esquizofrenia y no tienen un tratamiento adecuado, no saben lo que hacen, pues pierden el contacto con la realidad. Pudo haber pasado que tuvo alguna alucinación producto de trastorno . La psicopatía es el único caso que se condena debido a que las personas que la padecen no se pueden gobernar por normas”, afirmó.

Nakazaki explicó que la ley primero procede con un examen psiquiátrico y psicológico por parte de Medicina Legal para verificar la deficiencia mental. Con el resultado positivo, se le descarta la investigación penal y se le apertura un proceso de reclutamiento o aseguramiento para que se le dicte una medida de seguridad en un centro especializado o el que tenga que llevar un tratamiento ambulatorio que depende del grado de incapacidad.

“Hay que reflexionar: ¿qué hacemos con la salud mental en el país? Según la ley, cuando se trata de una persona con este tipo de problemas, lo que se debe hacer es nombrarle un curador, ya sea por parte de la familia o el Ministerio Público con los fiscales civiles”, apuntó Cesar Nakazaki.

César Nakazaki se pronunció sobre el caso del indigente que atacó a una menor de edad con un ladrillo. Foto: La República

Otra de las voces autorizadas que se pronunció al respecto fue Francisco Álvarez Dávila, especialista en procesos penales de la Universidad de Piura, quien agregó que, si bien el Ministerio Público determina que las personas con alteración mental no pueden afrontar el proceso penal, no significa que ante una recuperación a corto plazo se le investigue por el delito de lesiones dolosas.

“ Hay casos que la persona presenta un problema mental simple. En ese momento no puede llevar un proceso penal, pero —ante una recuperación rápida— el Ministerio Público está en todo el derecho de abrirle un proceso por el delito de lesiones dolosos en el que la condena no sea mayor a 12 años y menor a 8 ”, apuntó.

Salud mental: un problema que debe prioridad para el Estado

Shearlee Bracamonte Plasencia, quien se desempeña en psicología clínica, detalló que el desarrollo de una esquizofrenia agresiva obedece a un problema de adicción que las personas tuvieron en el pasado, tal y como sucede en el caso del indigente que atacó a la menor de edad, quien fue reportado por consumir drogas, según información de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad de La Victoria.

“ Las personas que sientan cambios en su comportamiento o actitudes que no han tenido anteriormente y ahora sí, sería adecuado se acerquen a los establecimientos de salud más cercanos. Lamentablemente, hay muchas personas que no pueden hacer esto debido a la poca información que se tiene sobre los temas de salud mental”, explicó Bracamonte.

Por su parte, Rosa Cornejo Briceño, psicóloga en el área de biomédica de la Universidad de Piura, sugirió que el Ministerio de salud (Minsa) priorice el tema de salud mental, específicamente en personas que se encuentran en estado de abandono, debido a que no cuentan con los recursos suficientes para afrontar un tratamiento.

De igual forma, instó a que se elaboren políticas de trabajo en prevención, sensibilización y educación de salud mental con el propósito de que todas las personas puedan tener acceso a este tema y así evitar actos como el suicidio, violencia familiar y atentados contra la población.