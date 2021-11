Arequipa: constructora anula contrato para continuar Vía de 4 carriles de Cono Norte

Las bombas de tiempo que dejó la gestión regional de Elmer Cáceres Llica, ya estallan. La empresa constructora SICMA SAC comunicó al Gobierno Regional de Arequipa (GRA) su decisión de resolver unilateralmente el contrato para construir el primer tramo de la Vía 4 Carriles en el Cono Norte, el 17 de setiembre. El proyecto integral comprende tres tramos que suman 9.8 kilómetros y dos puentes. El objetivo de esta vía es aliviar el tráfico vehicular que soporta la carretera hacia Yura. La postergación del proyecto afectará a 200 mil habitantes.

La mayoría de componentes presentaron problemas. A SICMA se le encargó construir el primer tramo de 2.8 kilómetros por un monto inicial de S/ 33 millones 137 mil 140. Sin embargo la empresa decidió no continuar por las interferencias e incumplimiento del GRA. En su carta notarial, explica que la entidad no cumplió con entregar 4 inmuebles que debían expropiarse. Se tratan de áreas cuyos propietarios son las empresas Textilan e Inkabor. Además de un predio de la familia Molina Ávila que impide levantar muros, rampas y veredas.

Alex Hualla, presidente de la asociación urbanizadora Peruarbo, sostuvo que la entidad no avanzó en la expropiación. “Hubo un compromiso verbal, pero no hay ni acta. Hemos hablado con el señor Molina, afectado dentro del proyecto. Pero no hay absolutamente nada”, indicó.

SICMA pidió solucionar el problema desde febrero del 2020. Incluso intentó realizar trabajos con autorización de la supervisora DIALL SAC, pero los propietarios se opusieron. Tras un peloteo de cartas con la supervisora y el GRA por casi un año, el 17 de mayo del 2021 la empresa dio un ultimátum (bajo apercibimiento de resolverse el contrato). Aún así pasaron 4 meses sin respuesta. Para Hualla estas son las consecuencias de una deficiente elaboración de expediente técnico. Sostuvo que no contemplaron estos predios así como las interferencias de tendido de cables e instalación de postes de Seal, redes de agua y desagüe de Sedapar, conexiones de gas de PetroPerú y hasta canales para regadío. De toda la lista solo se tiene aprobado un adicional para reubicar los postes de luz, informó el dirigente.

Hualla subraya que la gestión de Cáceres reformuló el expediente y que sus técnicos debían de conocer todos estos problemas. Por la paralización de la obra, se sigue afectando su asociación y otras por la falta de ingreso de transporte. “Hay un malestar muy grande”, sostuvo. La obra, que arrancó el 5 de febrero, debía culminar el 5 de agosto del 2020. Ya pasó más de un año y tres meses de esa fecha.

El secretario del Sindicato de Construcción Civil, Lugue Espinoza, informó que debido a la paralización 60 obreros se quedaron sin empleo. Sostiene que hay incapacidad de parte de los técnicos del GRA, que no pueden elaborar bien los expedientes. El GRA junto a la empresa intentarán buscar una solución mediante una conciliación el 10 de diciembre. Caso contrario entablarán un arbitraje.

Protestan por paralización de obra

El presidente de la Asociación Urbanizadora Peruarbo, Alex Hualla, informó que desde el 24 de noviembre iniciarán un conjunto de protestas por la paralización de la obra Vía 4 Carriles. Anunció que primero realizarán una protesta contra la Municipalidad de Cerro Colorado, luego a la Municipalidad Provincial de Arequipa y a la sede del Gobierno Regional de Arequipa por el mencionado proyecto. “Nos vamos a quedar en el gobierno regional los días que sean necesarios hasta que nos digan las medidas de solución”, anunció.