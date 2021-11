Trujillo: clausuran bar clandestino y tres hoteles donde se ejercería la prostitución

Tras reiterados reclamos de los vecinos, el martes 9 por la noche, el alcalde provincial de Trujillo, José Ruiz Vega, encabezó un operativo en distintos puntos de la ciudad, donde se clausuraron cuatro negocios, entre ellos tres hoteles donde los vecinos manifestaron que se ejercería la prostitución. También se cerró un bar clandestino. En dichos locales se alteraba la tranquilidad de los habitantes y el orden público.

“Nosotros seguimos fiscalizando todos los locales. No hay salubridad, no hay protocolos, no hay permisos, por eso los multamos y cerramos. No nos detendremos con los operativos para la tranquilidad de los vecinos. Pedimos el apoyo de la policía para trabajar en conjunto, más aún que encontramos personas en actitudes al margen de la ley”, manifestó la autoridad edil.

Locales intervenidos fueron clausurados por 30 días hábiles. Foto: MPT

Los hoteles intervenidos fueron “Huerta Grande”, “Junior I” y Hospedaje “Silencio”, situados en la urbanización Huerta Grande, los cuales fueron infraccionados por la Subgerencia de Defensa Civil al verificar que no contaban con el certificado de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones (ITSE) e incumplían con las medidas de seguridad en dichos negocios. Las multas a cada negocio ascienden a S/ 6.140.

Dichos establecimientos fueron cerrados por 30 días hábiles. La misma medida se adoptó en la bodega Junior, en la urbanización Rázuri, pues se verificó que en este local se había acondicionado un ambiente como bar clandestino, generando el malestar por los disturbios que ocasionaban algunos clientes del negocio.