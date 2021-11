Moyobamba: padre de joven con cuchillo incrustado tras operación denuncia negligencia médica

Un joven de 27 años atraviesa difíciles momentos debido a que terminó con parte de un cuchillo incrustado en su organismo , luego de ser atendido en el Hospital de Moyobamba, según denunció su padre. Joel Goycochea Mejía ingresó al centro de salud tras ser atacado con un arma blanca, y los médicos le dieron de alta pese a no haber sustraído el objeto punzocortante.

El padre del agraviado denunció que hubo negligencia médica contra su hijo y ahora teme por el estado de su salud. “No está profunda (la herida), le hemos lavado y cocido. Le digo: ‘Doctor, quiero que lo vean bien’ y me dijo: ‘No, no, no, tu hijo está bien’”, reveló Aníbal Goycochea para el noticiero de ATV.

Aníbal precisó que su familia hizo un esfuerzo para trasladar a su hijo a una clínica de Tarapoto, donde lograron extraer parte del cuchillo. “Mi hijo tiene un dolor en la parte izquierda, me da miedo que la columna sea afectada. La punta estaba muy cerca, él está mal... el cuchillo ya salió. (El caso) está en manos de la Fiscalía”, señaló el preocupado padre.

Según indica la denuncia, los médicos suturaron la herida con una parte del cuchillo alojado en la zona lumbar de la víctima. Luego, Joel Goycochea fue dado de alta, horas más tarde empezó a sentir malestar y retornó con fiebre al Hospital de Moyobamba.

Tres días después de permanecer internado, no se dio con el diagnóstico, por lo que el padre decidió llevar a su hijo a una clínica, para descubrir que parte del arma blanca continuaba alojada en el cuerpo del joven.

“‘Mire, señor, el cuchillo está adentro’, y yo les digo que no les creo porque mi hijo ha estado en un hospital. ‘El cuchillo se ha quebrado’, me indicaron”, contó Aníbal.