La Victoria: niña atacada con un ladrillo reacciona luego de su operación

Yovana Osca Hancco se mostró emocionada y conmovida porque su hija de tres años despertó y está respondiendo favorablemente a la compleja operación a la cual fue sometida luego que un sujeto, con un aparente trastorno psiquiátrico, le tirara un ladrillo en plena vía pública, en La Victoria.

“Mi hija abrió los ojos y movió su cabeza. Ya despertó y es lo más importante. El médico me ha dicho que todavía no está fuera de peligro, por lo que sigue en cuidados intensivos. Poco a poco está mejorando. Solamente me movió la cabeza y sus ojitos”, indicó ante las cámaras de Panamericana Noticias la noche del 10 de noviembre del 2021.

Pero las buenas noticias no quedaron ahí. El director del Hospital de Emergencias Pediátricas, doctor Fernando Ramos Neyra, informó que la recuperación es más que satisfactoria y que ya ha recibido sus primeros alimentos.

Sin embargo, señaló que hasta el momento no pueden dar detalles con respecto a alguna limitación que pueda quedar como secuela después de lo ocurrido . Además, detalló que en la primera evaluación realizada luego de la intervención quirúrgica, la paciente no muestra ningún tipo de daño o anomalía.

El galeno manifestó que la paciente estará unas horas más en cuidados intensivos y luego será trasladada a una cama de hospitalización.

La menor se encontraba con su madre en la cuadra 12 de la avenida Aviación cuando un indigente le lanzó un ladrillo. El atacante fue identificado como Walter Recoba Ramírez, quien permanece en calidad de detenido en la Comisaría Apolo.

La madre de la niña la llevó al Hospital Almenara, donde no pudo ser atendida, luego se trasladó al Hospital de Emergencias Pediátricas en la avenida Grau, en donde fue socorrida.