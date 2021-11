La Victoria: hombre que atacó con un ladrillo a niña de tres años podría ser declarado inimputable

El último 9 de noviembre, un hombre atacó con un ladrillo a una niña de tres años de edad en La Victoria. Ese mismo día, el sujeto fue trasladado a la comisaría de Apolo para pasar los exámenes correspondientes. Hasta este 11 de noviembre, el agresor permanece en la dependencia a la espera de las autoridades de salud.

Según información de Canal N, médicos del Ministerio de Salud llegaron para que pase una prueba contra la COVID-19. Más tarde, el sujeto será trasladado a Medicina Legal para que sea evaluado y se determine si es una persona inimputable.

En caso el diagnóstico confirme que el hombre tiene alteraciones mentales, el Ministerio Público evaluará el futuro del agresor y podría ser internado en un centro psiquiátrico. Asimismo, el sujeto se identificó como Walter Recoba Ramírez; sin embargo, este nombre no existe en Reniec.

Por otro lado, el hombre ya tenía antecedentes de agresión a otras cinco personas, pero nunca se le trasladó a una comisaría . “Las agresiones nunca se formalizaron en una denuncia en las comisarías de este distrito. Era una persona conocida como agresiva, como una persona que consumía drogas, pero estas intervenciones nunca dieron al siguiente paso”, sostuvo el gerente de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad de Lima.

Menor despertó tras operación

La madre de la menor confirmó que la niña de tres años ya despertó. “Mi hija abrió los ojos y movió su cabeza. Ya despertó y es lo más importante. El médico me ha dicho que todavía no está fuera de peligro, por lo que sigue en cuidados intensivos. Poco a poco está mejorando. Solamente me movió la cabeza y sus ojitos”, dijo en Panamericana.

El médico señaló a La República que se evaluará a la niña en los próximos días para conocer si tendría alguna secuela. Los familiares nuevamente pidieron apoyo para la recuperación de la menor de 3 años.