“La injerencia política es lo peor que le puede pasar a las FF.AA”

Elizabeth Huanca

“Usted pone orden en Arequipa bajo cualquier costo social”, fue la orden tajante que el entonces ministro del Interior, Javier Rospigliosi dio al jefe de la Tercera Región Militar Sur, General Óscar Gómez de la Torre.

Era junio de 2002. La ciudad vivía el momento más crítico del denominado “arequipazo”, la gesta social contra la privatización de las empresas eléctricas Egasa y Egesur. Se constituyó en la primera protesta del sur que puso en jaque al gobierno del ex presidente Alejandro Toledo .

“¿Qué significa costo social? ¿Qué mueran 10, 50 o 100 personas?”, preguntó Gómez, designado en el acto como jefe político –militar por parte del gobierno para solucionar el desborde social. “Así mueran mil me pone orden”, sentenció Rospigliosi.

El militar no acató la disposición del ministro, pese a que se decretó un estado de excepción que suspendió por 30 días las garantías constitucionales de la población mistiana. A fines de ese año, le llegó la invitación de su pase al retiro por renovación de cuadros. Días después, descubrió por medio de un familiar que trabajaba en uno de los ministerios, que su cese fue a pedido del propio Rospigliosi por haber hecho caso omiso a la disposición. “Me pasaron a retiro sin motivación debida”, recuerda el general (r) casi 20 años después de aquel incidente.

Hoy, dedicado a su familia, su nieto y a escribir libros sobre mitos y verdades de los conflictos bélicos del Perú, el general no se arrepiente de aquella decisión. “No podía salir a disparar como un loco. Qué sería del Ejército si con el poder de un misil se ataca al pueblo (…) Ese confl icto social debió resolverse políticamente, pero quisieron que las Fuerzas Armadas lo hiciera, los militares no tenemos ni debemos meternos en política”.

Injerencia

La historia del general arequipeño, mandado al retiro por no acatar disposiciones del gobierno, guarda similitud a la del ex comandante general de las Fuerzas Armadas, José Vizcarra. El alto mando militar, fue pasado al retiro el 4 de noviembre, aparentemente por presiones “políticas” para ascender a un grupo de oficiales recomendados desde el Ejecutivo, a los que no promovió.

El escándalo involucra al ministro de Defensa, Walter Ayala, al secretario de Palacio de Gobierno, Bruno Pacheco y hasta el presidente, Pedro Castillo.

Ante la luz de los hechos, Gómez de la Torre, señala que el único camino que queda en este caso es la renuncia del ministro y el despido del secretario . “El primero por incapaz, porque denota desconocimiento del sector y el segundo por meter sus narices donde no debe (…) El presidente no se libra de responsabilidad pero se tendría que probar que en los ascensos hubo injerencia directa de él”, señala.

Gómez de la Torre recuerda que los ascensos y pases al retiro en las Fuerzas Armadas es un tema administrativo. “La injerencia política en ese aspecto sería lo peor que le podría pasar a las Fuerzas Armadas (…) si se politiza la institución, se desnaturaliza nuestra función que es velar por la soberanía del país”.

Explica que en el proceso de ascensos “todo está normado y escrito”. En ese contexto, advierte que hay un claro desconocimiento del Ministro de Defensa en querer promover a oficiales que no cumplen el perfi l. Confi esa que no es nuevo, que en cada gobierno, se trate de interferir en estas decisiones. “Los generales, están obligados a acudir ante el llamado del presidente y del ministro, de nadie más y explicar del por qué de los retiros y ascensos. Es muy distinto, que se pretenda imponer esos cambios”, concluye.