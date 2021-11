Arequipa: docentes y alumnos de la UNSA reiniciarán clases presenciales en marzo del 2022

Arequipa. En la ceremonia por el 193 aniversario de la Universidad Nacional de San Agustín (UNSA), el rector Hugo Rojas señaló que los docentes y alumnos de la casa superior de estudios reiniciarán clases presenciales en marzo del 2022. Para ello, se ha formado una comisión que evaluará las carreras y cursos que necesitan enseñanza en talleres o laboratorios. Por ejemplo, la carrera de Medicina Humana.

En la actualidad son más de 1.700 docentes que laboran en esta institución, pero no todos podrán realizar sus funciones de manera presencial porque padecen de alguna comorbilidad. No obstante, ello no será impedimento porque continuarán con las clases virtuales. La misma medida regirá para los alumnos que afronten una situación similar.

Al igual que en el piloto de clases semipresenciales, realizado este año con 80 alumnos y dos profesores a Quillabamba, el carné de vacunación con ambas dosis contra la COVID-19 será un requisito fundamental.

La UNSA se encuentra desarrollando todos los protocolos necesarios para que el retorno a clases sea seguro y evite contagios del nuevo coronavirus.