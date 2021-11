Piden reformas en evaluación a docentes y la prohibición de contratación de profesionales no pedagogos

Los colegios profesionales de docentes del país mantuvieron, el pasado viernes, una reunión con el actual titular del Ministerio de Educación (Minedu), Carlos Gallardo Gómez, donde se propusieron diversas reformas en torno al examen de nombramiento.

“Presentamos un proyecto de ley para que en ninguna de las tres etapas de contratación de docentes para instituciones públicas se de espacio a otras carreras profesionales”, apuntó el decano. En esa línea, señaló que, en la actualidad, hay más de 1.000 personas en Piura que están ejerciendo como maestros y no son pedagogos.

“Hay profesores titulados que se quedan sin trabajo. El proyecto de ley que hemos elaborado para la región Piura es que para el 2022 y el 2023 no se permita la contratación de personas que no tienen el título de profesores o licenciados en educación pública”, añadió.

En esa línea, explicó que existirían profesionales que participarían del examen de nombramiento para docentes, ya que para dar la evaluación no se solicitaría la evidencia del título. “Le hemos planteado al ministro mejores mecanismos para filtrar, puesto que hay personas que no son profesores y que aparecen en el cuadro de méritos habiendo dado la prueba”, concluyó Bayona.

Por otro lado, el decano resaltó que se pidió reformular la evaluación en cuanto al puntaje , ya que consideran que si no llega a alcanzar la puntuación, no debería suponer que el maestro no alcance la plaza. “Por eso es que pierden la oportunidad y muchas plazas quedan vacantes”, resaltó.

El decano también mencionó que se solicitó reforzar el proceso de selección durante las entrevistas que se realizan en el colegio, ya que en este nivel se prestaría para “favoritismos” . “Pedimos que la comisión no se reduzca al director y sus asistentes, sino que participen también otras personas involucradas en el entorno educativo”, declaró.

Asimismo, William Bayona manifestó que el titular del Minedu se mostró receptivo a las propuestas realizadas por los docentes y que se acordó mantener mesas de trabajo a nivel regional, donde se debatirán más a fondo los pedidos de los maestros.

El dato

Este sábado 13 de noviembre, se realizará la prueba única nacional del concurso de nombramiento 2021, ingreso de los docentes a la carrera pública magisterial y los cuadros de mérito para el proceso de contratación de los años 2022 y 2023.

El director regional de Educación, Elvis Bonifaz López, indicó que 12.556 docentes de la región Piura participarán del examen de nombramiento y 407 rendirán la prueba para acceso a cargo de director. “Son 35 locales acondicionados en Piura, Castilla y Veintiséis de Octubre que cuentan con el permiso y los protocolos de bioseguridad, para cumplir sin retraso el desarrollo de este proceso”, añadió.