Colectivo pide donación de víveres para hijos de víctimas de feminicidio por Navidad 2021

Desde el 8 de noviembre hasta el viernes 10 de diciembre, el Colectivo Familias Unidas por Justicia: Ni Una Asesinada Más está recolectando donaciones de víveres, juguetes, libros y otros objetos que quieras regalar en favor de los hijos o hijas de víctimas de feminicidio en situación de orfandad.

La activista Sandy Evangelista Loa mencionó a La República que buscan tener un gran apoyo de la población y ayudar a los menores. “Nosotras, como colectivo, realizamos esta recolección navideña anualmente. Este es el tercer año que lo hacemos de manera consecutiva para poder tener víveres o juguetes para los hijos o hijas de las víctimas de feminicidio”, dijo.

En esa línea, señaló que la asociación tiene más de 30 de niños y niñas menores de edad en esta situación de orfandad. “Tenemos muchos más casos en regiones por el tema de la impunidad. Por eso, queremos entregar más de 20 canastas navideñas para las familias situadas en Lima y dar un apoyo económico para los que se encuentran en regiones”, acotó.

Esta ayuda sería de vital importancia para los encargados de los hijos de las víctimas por feminicidio, ya que muchos no reciben este subsidio del Estado peruano. “El subsidio por situación de orfandad en caso de feminicidio es de 600 soles y se da bimestralmente por hija o hijo de víctima dejado con un máximo de tres por familia. Esto no sería suficiente en caso la víctima deja a cinco niños”, señaló.

Asimismo, Evangelista resaltó que muchos menores aún no acceden a este beneficio al tener una mala tipificación de su caso. “Tenemos dos pequeños que aún no tienen el subsidio. En estas situaciones, el juez debe tipificar que el delito cometido por la persona es feminicidio, no homicidio o parricidio porque esto no es válido para el Ministerio de la Mujer”, sostuvo.

Familias Unidas por Justicia: Ni Una Asesinada Más. Foto: Facebook

Si quiere donar juguetes nuevos o en buen estado, libros, cuadernos, útiles escolares, víveres o apoyo económico, acude al centro de acopio de la Organización Manuela Ramos (Juan Pablo Fernandini 1550, Pueblo Libre) o comunícate a los siguiente números: 950 184 163 / 976 617 075 / 988 530 639.

Aquí también te dejamos los números de cuenta: