La Victoria: madre de menor atacada con ladrillo pide que no liberen a su agresor

Con información de Jessica Merino/URPI-LR

Se encontraba a pocos pasos del puesto de venta de jugos de su madre cuando fue atacada en la cabeza por un indigente en la tarde de este martes en la cuadra 12 de la av. Aviación, en La Victoria. La víctima, una menor de 3 años, fue recogida por su madre, Yiovana Ocsa Hancco (24), para evitar que el indigente la agrediera nuevamente. El hombre, con aparentes problemas mentales, siguió su camino, tal y como se ve en los videos de las cámaras.

”Mi bebé está en cuidados intensivos. Hace un año estoy acá en Lima y salía a vender. Ahora que me pasa esta desgracia, no lo puedo creer. No soporto ver así a mi hija. Cualquier ayuda es bienvenida. Lo peor que le ha podido pasar a mi bebé. No quiero que salga ese sujeto. Que no lo suelten. No es un loco. Si lo fuera, no correría después de hacer eso”, declaró la madre a La República.

La niña fue ingresada al Hospital de Emergencias Pediátricas, adonde llegó convulsionando y con el cráneo fracturado. Fue sometida a una cirugía de tres horas, según informó el director del nosocomio.

La menor fue ingresada al Hospital de emergencias pediátricas. Foto: Jessica Merino/URPI-LR

”Ayer en horas de la tarde acudió por emergencia una menor de 3 años, que fue agredida en la calle habiendo recibido un impacto de proyectil; en este caso fue un ladrillo. Llegó convulsionando y en mal estado. Fue atendida por el equipo de neurocirugía y de shock trauma de emergencia. Luego de practicársele los exámenes de radiodiagnóstico, se determinó que tenía un hematoma intracraneal y fractura y hundimiento del cráneo”, dijo Fernando Ramos Neyra, director general del Hospital de Emergencias Pediátricas.

PUEDES VER: Sunedu aprobó nuevas medidas para el retorno a clases presenciales en universidades

”La intervención quirúrgica ha sido satisfactoria. Se evacuó un hematoma de aproximadamente 20 cm³ de sangre; finalmente se estabilizó la fractura que se había ocasionado y pasó a Cuidados Intensivos. Hoy, luego de 12 horas de evolución, está bastante estable. Aún está sedada. Estamos esperando que en el transcurso del día pueda despertar. Estamos a la espera de su evolución”, añadió el galeno.

Ayuda para la menor

Los médicos esperan que en el transcurso del día despierte y que puedan evaluar sus funciones vitales. Finalmente, determinarán si necesitará otra intervención quirúrgica. La atención está incluida en la cobertura del SIS. En tanto, la madre no puede volver a trabajar todavía y necesita ayuda económica en el siguiente número de cuenta: BCP - 191 33840205 0 24 (Luis Manuel Condori Camala).