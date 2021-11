Madre de menor atacada con ladrillo denuncia que hospital Almenara no quiso atenderla

Con la voz entrecortada, Yovana Osca Hancco reveló que el Hospital Nacional Guillermo Almenara no quiso atender a su hija de tres años porque no tenía dinero para pagar la consulta. La madre de familia llevó a su primogénita a dicho nosocomio luego de que un sujeto, con aparentes problemas mentales, le tirara un ladrillo en plena vía pública, en La Victoria.

“Me dijeron que ahí todo es pagado. Les dije que no tenía dinero y le colocaron una crema en la cabeza. En ese momento, no tenía dinero. No me dieron la cantidad exacta, pero me dijeron que tenía que pagar ”, comentó a Exitosa la mujer, quien se gana la vida vendiendo jugo de naranja en el cruce de las avenidas México y Aviación.

Tras esta negativa, la progenitora de 24 años tuvo que cargar a su pequeña, que ya estaba inconsciente, y la trasladó al Hospital de Emergencias Pediátrica del Ministerio de Salud, donde la operaron, ya que tenía el cráneo fracturado.

Al respecto, la Defensoría del Pueblo le recordó a EsSalud, que ahora es liderada por Mario Carhuapoma, que tiene la obligación de atender las emergencias médicas que ponen en riesgo la vida de las personas.

“Hemos iniciado una intervención de oficio y demandamos una pronta investigación del mismo establecimiento de salud, así como de EsSalud para determinar las responsabilidades y sanciones que correspondan”, escribieron en sus redes oficiales.

El órgano se pronunció tras la denuncia de la madre de familia. Foto: Defensoría del Pueblo

Menor responde favorablemente

Una luz en medio de la desgracia. Yovana Osca Hancco se mostró emocionada y conmovida porque su menor de tres años despertó y está respondiendo favorablemente a la compleja operación. La pequeña víctima aún está en la Unidad Cuidados Intensivos (UCI), pero los especialistas esperan que en los próximos días pase a otra sala.

“Mi hija abrió los ojos y movió su cabeza. Ya despertó y es lo más importante. El médico me ha dicho que todavía no está fuera de peligro, por lo que sigue en cuidados intensivos. Poco a poco está mejorando. Solamente me movió la cabeza y sus ojitos”, subrayó ante Panamericana Noticias.