Corte de luz HOY en Lima y Callao: zonas y horarios programados este miércoles 10

Enel comunicó que realizarán cortes de luz HOY, miércoles 10 de noviembre de 2021, en Lima Metropolitana y Callao. La suspensión se debe a que se ejecutarán trabajos de mantenimiento en la red eléctrica en cinco distritos: Lima Cercado, Santa Rosa de Quives, Carabayllo, Ventanilla y Ancón. Toma tus precauciones si requieres del fruido eléctrico para tus actividades diarias.

“En Enel Perú nos preocupamos por tu seguridad y por garantizar la calidad de nuestro servicio de energía. Es por ello que semanalmente realizamos obras de mantenimiento preventivo a las redes eléctricas. Los cortes programados se ejecutan, según normativa, en zonas específicas que nos permiten evitar riesgos y asegurar la continuidad del suministro”, informó la entidad mediante un comunicado.

¿Cuáles son los distritos con corte de luz este miércoles 9 de noviembre?

Lima Cercado (11.00 a. m. hasta las 2.00 p. m.)

Camaná cuadra 7, Jirón Ocaña cuadra 1.

Santa Rosa de Quives (9.30 a. m. hasta las 5.30 p. m.)

Av. Carretera Canta Km. 55.5, Av. 1 de mayo cuadra 7, Av. San Marcelo Km 56 Carretera Lima Canta, C.P Yangas Mz 15, 16, C.P Yangas Mz A, B, C, L, LL, CR Canta Leticia Km 55, Plaza de Armas de Yangas Km 56, Psje Santa Rosa Jm 55.5.

Carabayllo (11.00 a. m. hasta las 5.00 p. m.)

A.H. Las Lomas de Carabayllo mz E, F, G, H, I, J, Asosicación Apro. Villa Rica El Huarungo mz B, C, H, I.

Carabayllo (9.30 a. m. hasta las 6.30 p. m.)

A.H Las Casuarinas de Carabayllo Mz A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, Ñ, P, Q, R, S, T, U, V, A.H 16 de abril Mz A, B, C, D, E, F, G, H, I, K, L, M, N, O, P, A.H. Las Casuarinas Mz A, C1, A.H. Ampliación las Casuarinas Mz A, A1, B1, C1, D1, E1, F1, G1, J, K, L, M, N, N1, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, A.H. Alameda de Carabayllo Mz A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, A.H. 1ro de noviembre Mz A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, LL, M, N, Z, A.H. Bello Horizonte Mz F LT 01-05, 07-09, 11-13, 15, 18, Asoc. Ángeles de Naranjal Mz A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, J2, K, L, M, N, O, Av. de la Mujer Peruana cuadra 1, Calle Los Alisos cuadra 4, Comité Ampliación Ramiro Prialé Mz A, B, F, T, V, Y, A.H. Vista Hermosa Mz A, E, A.H. Los Rosales de Carabayllo Mz A, A1, B, C, D, E, F, G, Asoc. Viv El Roble de Carabayllo mz A, B, C, Asoc. Fam El Roble Mz A, B, C, D, A.H. Ramiro Prialé Mz B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, LL, M, N, Ñ, O, P, R, S, T, U, V, W, Y, Asoc. Prop Viña El Carmen Mz B Lt 01, 03-07, 09, Urb. Los Tulipanes de Carabayllo Mz B1 lt 1.

Carabayllo (8.30 a. m. hasta las 5.30 p. m.)

Agrup. de Familias 7 de junio y Confraternidad Sector I Mz A, B, C, E, F, G, H, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, S1 A.H. Armando Villanueva del Campo Mz A, B, C, D, E, F, G, H. A.H. Vivienda Talleres Señor de Los Milagros Mz Y, Z, Z1, Z2, Z3, Z4, Z5, Z6.

Carabayllo (9.00 a. m. hasta las 5.00 p. m.)

Barrio Las Latas de Ancón, Calle Loa cuadra 8, A.H. Las Brisas de Ancón Mz A, A.H. Los Girasoles Mz A, B, A.H. Nueva Era Mz E, G, H, I, M, N, O, Q, Prog. Mun. Oasis Mz A, B, B1, C, D, E, F, G, H, I, L, M, N, N1, N2, O, O1, P, Q, R, S, T, U, Prog. Ecológico Villa Las Dunas Mz A, B, B1, C, C1, D, E, F, G.

