Delincuente pide disculpas a su víctima tras robo: “No me haga daño, no me vaya a denunciar”

Una mujer denunció que unos delincuentes le arrebataron su celular cuando se encontraba sentada en un bus del transporte público en San Juan de Lurigancho. Tras huir con el móvil, la Policía Nacional logró capturarlo. No obstante, para evitar la detención, uno de los malhechores le pidió disculpas a la agraviada para que no ponga la denuncia a su nombre.

De acuerdo con América Noticias, se trata de dos presuntos miembros de la organización criminal Los Terribles de San Juan de Lurigancho. Los detenidos responden a los nombres de Jorge Luis Anchante Chávez (32) y Alex Fermín Huatuco Mayta (19).

“Yo he estado en el asiento final y me han arranchado el celular (...) el que me sacó el celular fue el de casaca roja y el otro estaba a su costado. Los dos bajaron corriendo”, sostuvo la víctima.

Durante el operativo, Huatuco Mayta se disculpó con la agraviada, a fin de que no realice la denuncia en la comisaría. “ Le pido disculpas de corazón, madre, no me haga daño, no me vaya a denunciar por favor. Yo sí reconozco, soy sincero, la verdad, perdóneme por favor ”, expresó.

El cómplice también pidió perdón y alegó que tiene a su madre enferma. Según el medio, ambos cuentan con antecedentes por robo y tráfico ilícito de drogas. Además, serán procesados por el delito de robo agravado en banda.