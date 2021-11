Contraloría advirtió pagos irregulares y deficiencias en construcción de planta de oxígeno

La Contraloría General de la República detectó pagos por trabajos no realizados, deficiencias técnicas y ausencia de profesionales en la ejecución del componente n.º 1 del proyecto de creación de una planta de oxígeno medicinal en el centro de salud del distrito de Olmos (región Lambayeque). La obra está a cargo de la municipalidad de dicha localidad y está valuada en S/ 1 695 566, en el marco de un convenio con la Gerencia Regional de Salud (Geresa) en la lucha contra la COVID-19.

El Informe de Hito de Control n.° 017-2021 determinó que la Municipalidad Distrital de Olmos pagó S/ 228.288 al consorcio ejecutor del componente de infraestructura de la planta y caseta del grupo electrógeno, que corresponde a las valorizaciones n.º 2 y 3, que incluyen partidas no ejecutadas y en proceso de ejecución.

Con relación a la infraestructura de la planta de oxígeno, se verificó que las puertas de fierro y las ventanas (con malla electrosoldada y marco metálico) no habían sido instaladas, a pesar de que fueron reportadas como terminadas. Se constató que el techo o cobertura metálica no fue colocada en su totalidad y que no se habían concluido los trabajos de tarrajeo de las vigas.

Una situación similar sucede con la puerta de fierro, las ventanas y el tarrajeo de las vigas de la infraestructura del grupo electrógeno. Además, se evidenció la falta del contra zócalo de cemento pulido, pese a que se reportó un avance físico del 100%. Es decir, el contratista consignó en las valorizaciones trabajos no ejecutados que fueron aprobados por el supervisor y el área usuaria, y pagados por el ayuntamiento.

Un equipo de técnicos de la Contraloría recopiló la documentación e inspeccionó la obra. Foto: La República

Riesgos en la calidad de obra

La comisión de control identificó deficiencias en la ejecución de los trabajos y riesgos por no garantizar la calidad y vida útil de la obra.

Asimismo, se precisó que los trabajos se desarrollan sin contar con la presencia del ingeniero residente de obra, personal técnico del contratista y sin el supervisor, lo que podría afectar el control técnico y administrativo de la misma y la correcta ejecución del proyecto.