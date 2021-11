Arequipa: trabajador del GRA desmiente haberse beneficiado laboralmente

El trabajador del Gobierno Regional de Arequipa (GRA), Guillermo Moisés Fuentes Butrón, señaló que lo vertido por el Sindicato de Trabajadores Contratados es falso. El gremio lo acusó de haberse beneficiado de la emisión de la resolución n.° 281-2021 por parte de la Oficina de Recursos Humanos, normativa que habría permitido que ocupe una plaza de técnico administrativo por suplencia en la Gerencia de la Autoridad Regional Ambiental (ARMA).

“Me dieron (la plaza) en su oportunidad por humanidad, y la ley lo permite por caso social la suplencia. Desde el mes de julio me quitaron esa suplencia. Percibo S/ 1.200″, sostuvo a La República.

Añadió que la suplencia se la dieron por ser vulnerable al COVID-19. También desmintió que haya laborado como portero. “Yo me desempeñé en el área de Logística”, indicó.

Fuentes resaltó que en un inicio perteneció al sindicato en mención, pero que se alejó por encontrar irregularidades en su manejo.

Sobre un supuesto apoyo a la gestión del gobernador Elmer Cáceres Llica, Fuentes declaró que desde el mes de julio de este año no pertenece a ningún sindicato y que es un trabajador normal. “Que me prueben que he apoyado a esa gestión”, emplazó.

Fuentes finalizó indicando que denunciaron varias irregularidades ante la Procuraduría, dentro del sindicato en marzo del 2020. “La procuradora, en ese momento Rosa Vallejos, recibió 86 folios de documentos”, resaltó.