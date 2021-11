Apurímac: Cotabambas inició paro de 48 horas y exige llegada del presidente Castillo

Los pobladores de la provincia de Cotabambas y el distrito de Progreso (Grau) de la región Apurímac, iniciaron ayer un paro de 48 horas y decidieron volver a bloquear el corredor minero.

Los manifestantes exigen la llegada del presidente de la República, Pedro Castillo. Advierten que, si el jefe de Estado no acude al llamado en ese plazo, reiniciarán la huelga. “Si no viene el presidente no se continuará el diálogo y nos vamos al paro indefinido”, señaló el presidente del Frente de Defensa de Cotabambas, Víctor Limaypuma.

El acuerdo fue tomado ayer en la comunidad de Pisacasa. Aseguran sentirse burlados debido a que los acuerdos pactados con la premier Mirtha Vásquez, el pasado 27 de octubre, no están refrendados en un Decreto Supremo. Los manifestantes no aceptaron la reunión con representantes del Ejecutivo que llegaron ayer a la zona con un borrador de la resolución.

Para ayer se tenía previsto resolver las demandas del grupo de trabajo N°7 sobre las áreas de influencia directa del proyecto minero Las Bambas.

Los comuneros piden, también, dialogar directamente con los ministros de Estado y no los funcionarios de rango menor. “No vamos aceptar a los mismos personajes que están acostumbrados a pasearnos año tras año, gobierno tras gobierno”, agregó Limaypuma.

En la reunión participaron también representantes de la Defensoría del Pueblo y la empresa minera. Su presencia no ayudó a lograr consensos.