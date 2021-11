Nueva jefa de la Sutran registra tres denuncias por robos en supermercados

La nueva jefe de la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutran) desde hace cuatro días, Doris Alzamora Chamorro, tiene hasta tres ocurrencias policiales por supuesto hurto simple y faltas contra el patrimonio en las comisarías de Surco, San Borja y Miraflores. Las denuncias policiales han sido registradas en los años 2013, 2016 y 2019, por hechos que, según Alzamora, serían una confusión y no un delito.

“Soy una profesional que tiene una trayectoria”, respondió Alzamora en América TV. “En caso de comprobarse alguna acción irregular, se activa todo un procedimiento, pero en este caso no fue así”, se defendió.

PUEDES VER: El audio en el que el ministro del MTC promete cambios en la ATU y Sutrán con transportistas

De acuerdo a un parte policial, en el 2013, Doris Alzamora fue intervenida en un conocido supermercado “llevándose un tarro de leche en polvo en el interior de su cartera”. Esta escena volvió a repetirse en el 2016, cuando la mujer fue retenida por el personal de seguridad de otro centro comercial quien, según lo que indica otro parte policial, “había sido sorprendida sustrayendo” material de escritorio, así como útiles de limpieza personal para niños “los cuales los llevaba en el interior de su bolso de cuero.

La Sutran se ha visto involucrada en una serie de irregularidades a nivel de imagen, tras eventos que involucran al propio titular del MTC, Juan Silva Foto: difusión

“Las ocurrencias policiales no trascendieron, no avanzaron o no siguieron en investigación porque se comprobó que había ningún acto indebido, ninguna falta, pues esto no constituye para nada un delito. Es una falta”, explicó en el referido medio.

Lejos de que todo quede a solo esos episodios, un tercer parte policial del 2019 detalla cómo la Policía acudió hasta el distrito de Surco para intervenir a una supuesta ladrona a quién identificaron como Alzamora Chamarro. El personal de seguridad del establecimiento la sindicó de “haber intentado salir del centro comercial con pan de molde y varios insumos de limpieza valorizados en 73 soles”.

“Son productos que ni mínimamente representan algún monto elevado ni mucho menos”, subestimó la encargada de la Sutran sobre aquel incidente.

PUEDES VER: MTC ofrece descabezar ATU y Sutran a los transportistas