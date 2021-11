Puno: encarcelan a sujeto acusado de intoxicar y provocar la muerte de una mujer

El Juzgado de Investigación Preparatoria dictó nueve meses de prisión preventiva en contra de Edwin Percy Mamani Maldonado, investigado como autor del delito contra la vida, el cuerpo y la salud, en su modalidad de homicidio.

El crimen ocurrió el 17 de octubre en un local nocturno ubicado en el Barrio Alto Huáscar del centro poblado La Rinconada, del distrito de Ananea, en Puno, donde el imputado libaba licor con sus amigos.

El fiscal adjunto provincial Nimer Bautista Quilla, en audiencia, sostuvo que el imputado habría sacado de su bolsillo izquierdo una pastilla tóxica y la introdujo en una botella de cerveza, de la cual se sirvieron los agraviados.

Después de unos minutos de ingerir la bebida tóxica, la mujer de iniciales V. C. C. S. perdió la vida sentada en una silla. En tanto, E. R. F. y E. C. C. se desmayaron, por lo que fueron auxiliados.

Efectivos policiales de la Comisaría PNP de La Rinconada acudieron al local nocturno y condujeron a los agraviados al puesto de salud de La Rinconada. Los dos últimos mencionados, posteriormente, fueron dados de alta.

La necropsia realizada al cadáver de V. C. arrojó como causa de muerte edema cerebral por intoxicación.